Les PS Plus Extra et Premium vont bientôt souffler leur seconde bougie. En juin 2022, Sony lançait enfin sa réponse directe au Xbox Game Pass avec deux nouvelles formules. Pas question en revanche de changer ses bonnes vieilles habitudes. L’offre Essential et les deux nouvelles venues permettent toujours de récupérer un petit trio de jeux « gratuits » mensuels, toujours annoncé une semaine avant leur déploiement. Ils devaient être annoncés ce mercredi, mais Sony a pris tout le monde de court en les dévoilant à l'avance. Les jeux PS Plus de juin 2024 viennent d’être officialisés.

Voici les jeux PS Plus de juin 2024

Qui dit nouveau mois, dit nouveau trio de jeux pour les membres du PlayStation Plus. C’est une routine confortablement installée depuis des années maintenant. Nouvelles formules ou pas, PlayStation continue donc d’offrir trois productions chaque premier mardi du mois en cours. Des titres variés, aussi bien en termes de calibres que de genres. De l’indé, des productions AAA appréciées et parfois quelques nouvelles sorties, il y en a franchement pour tous les goûts, comme en atteste la sélection du PS Plus de mai 2024. Ce trio doit en revanche être récupéré avant l’arrivée de ses remplaçants afin d’être conservé. Les retardataires n'ont donc que quelques jours pour réclamer EA Sports FC 24, Ghostrunner 2 et Tunic avant qu’ils ne laissent leur place aux jeux « gratuits » du PS Plus de juin 2024. On connaît enfin leur identité.

Du 4 juin au 2 juillet 2024, aux alentours de 11h, les abonnés pourront donc récupérer un nouveau trio composé, bien moins impactant que ses prédécesseurs. Il sera composé de la mascotte de Nicklodeon Bob l'Eponge, d'un jeu de catch et du retour en force de l'une des licences cultes des années 90. Voici sans plus attendre les jeux PS Plus de juin 2024 :

SpongeBob Squarepants: The Cosmic Shake

AEW Fight Forever

Streets of Rage 4

Les jeux PS Plus de juin 2024 ©PlayStation

Sony a également confirmé le retour des Days of Play du 29 mai au 12 juin 2024. A cette occasion, plusieurs activités seront disponibles pour les membres du PS Plus. On retrouvera la petite sélection d'avatars annuels, gratuite pour tout le monde, même les non abonnés. Petite surprise, EA Sports FC 24 sera disponible un peu plus longtemps que ses camarades. Les retardataires ou les nouveaux abonnés auront donc jusqu'au 18 juin 2024 pour l'ajouter à leur bibliothèque. Plus intéressant encore, les abonnements d'un an profiteront d'une remise de 30% pendant tout l'événement.

Les premiers jeux PS Plus Extra et Premium dévoilés

Si la sélection mensuelle du PS Plus n’enverra pas forcément du rêve à tout le monde, Sony réserve une belle surprise aux membres du PlayStation Plus Premium et Extra. De nouveaux jeux seront disponibles tout au long du mois juin avec quelques-uns qui viendront conclure le mois de mai d'une belle manière, dont le retour des jeux PS2 dans la formule Premium.

PlayStation Plus Premium

Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord (6 juin)

Walkabout Mini Golf (6 juin)

Synth Riders (6 juin)

Before Your Eyes (6 juin)

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapters 1 & 2 (6 juin)

Tomb Raider Legend (11 juin)

Star Wars: The Clone Wars (11 juin)

Sly Cooper and the Thievius Raccoonus (11 juin)

PS Plus Extra

Dredge | PS4, PS5 (29 mai)

Lego Marvel Super Heroes 2 | PS4 (31 mai)

Cricket 24 | PS4, PS5 (5 juin )

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition | PS4, PS5 (7 juin)