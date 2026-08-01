Depuis 10 ans maintenant, les abonnés PS Plus connaissent le rituel par cœur. Chaque début de mois, PlayStation déploie un trio de jeux gratuits, qui vient s’ajouter s'ajouter à leur bibliothèque, y reste à vie et est accessible à tout moment, tant qu'un abonnement est actif. Si vous veniez à faire une pause, vous retrouverez donc vos jeux mensuels une fois le PlayStation Plus a nouveau activé, même après des mois. Mais pour cela, encore faut-il les réclamer dans les temps. Dans la matinée du mardi 4 août 2026, Sony effectuera donc sa rotation mensuelle. Alors que les trois nouveaux jeux gratuits PS Plus seront disponibles grâce à l’offre Essential, les précédents redeviendront définitivement payants. Il est donc l’heure de votre piqûre de rappel mensuelle. Il ne vous reste que quelques jours pour mettre la main sur les trois jeux gratuits PlayStation Plus actuellement disponibles, d’une valeur cumulée de 125€.

Dernière chance pour les jeux PS Plus de juillet 2026

Trois jeux gratuits attendent ainsi toujours les retardataires. Le mois de juillet n’était pas le plus mauvais, mais à mesure des augmentations de prix et des décisions controversées de PlayStation, les abonnés se montrent toujours plus pointilleux. Il ne vous reste donc plus que quelques jours pour réclamer les trois jeux gratuits PS Plus offerts avec tout abonnement en juillet 2026. En tête d’affiche, le très décrié Call of Duty: Modern Warfare III, considéré par les fans de la licence comme le pire épisode de la franchise depuis très longtemps. A ses côtés, le très bon For the King 2, PRG stratégique acclamé par les joueurs, et CrossCode, l'un des action-RPG indépendants en pixel art les plus appréciés de ces dernières années.

Vous avez ainsi jusqu’au mardi 4 août 2026 avant 11h00 pour ajouter ces trois jeux gratuits à votre bibliothèque avant qu’ils ne redeviennent définitivement payants. On rappelle encore une fois, que tant que vous les réclamez dans les temps, ils seront disponibles aussi longtemps que vous avez un abonnement PS Plus actif. Voici donc un récapitulatif rapide des jeux sortants et de leurs remplaçants :

Quels sont les jeux qui vont redevenir payants ?

Call of Duty: Modern Warfare III – Cross-Gen Bundle : FPS décrié avec une courte campagne solo, un mode multijoueur compétitif et le mode Zombies.

: FPS décrié avec une courte campagne solo, un mode multijoueur compétitif et le mode Zombies. For the King II | PS5, PS4 : RPG tactique au tour par tour aux allures de jeu de plateau, jouable seul ou en coopération.

: RPG tactique au tour par tour aux allures de jeu de plateau, jouable seul ou en coopération. CrossCode | PS5, PS4 : CrossCode : action-RPG au style 16-bit qui rappelle l’âge d’or de la SNES.

Quels sont les prochains jeux gratuits du PS Plus ?

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition | PS5, PS4 : FPS de survie en monde ouvert où vous faites face aux hordes d'infectés de Villedor.

: FPS de survie en monde ouvert où vous faites face aux hordes d'infectés de Villedor. Big Walk | PS5 : sortie day one et jeu coopératif des créateurs d'Untiled Goose Game où l'on se perd entre amis dans un grand monde sauvage.

: sortie day one et jeu coopératif des créateurs d'Untiled Goose Game où l'on se perd entre amis dans un grand monde sauvage. Signalis | PS4 : survival-horror rétro dans lequel une androïde part à la recherche de sa partenaire disparue.

Source : PS Store