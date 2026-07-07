Si PlayStation aura assurément été au cœur de l’actualité ces derniers jours, on ne peut pourtant pas dire que l’éditeur ait fait preuve de beaucoup d’éloquence ces derniers jours. Car à l’heure où sont écrites ces lignes, cela fait désormais cinq jours que le silence règne du côté de la marque bleue, qui a littéralement déchaîné les passions en annonçant son intention d’abandonner le marché physique au mois de janvier 2028. Mais les affaires continuent malgré tout, et l’heure est aujourd’hui venue pour le PS Plus d’accueillir les jeux gratuits de juillet 2026.

Les jeux PS Plus du mois de juillet 2026 arrivent aujourd’hui

C’est en effet le grand jour pour le service de PlayStation qui, comme tous les mois, va accueillir dans les prochaines heures une nouvelle salve de jeux gratuits pour l’ensemble des abonnés, peu importe la formule du PS Plus à laquelle ils ont souscrit. Et tandis que l’on approche doucement de la sortie du prochain opus de Call of Duty, Modern Warfare 4, la firme japonaise offre une belle opportunité aux joueurs de raccrocher les wagons avec l’arrivée de Modern Warfare 3, titre de Sledgehammer Games sorti en 2023.

Une opportunité qui s’avère d’autant plus intéressante que, les fans vous le diront, on ne peut pas dire que cet épisode ait rencontré un grand succès à son lancement. De fait, difficile de cracher sur cette chance offerte par le PS Plus de le découvrir sans surcoût supplémentaire, aux côtés de deux autres titres. Car bien sûr, Modern Warfare 3 n’arrive pas seul et vient pour les joueurs PS5 comme PS4 avec For the King 2, jeu de rôle tactique développé par IronOak Games ; et CrossCode, un action-RPG conçu par Radical Fish Games.

Autant dire que cette fois encore, la diversité est à l’honneur sur le PS Plus, donc, qui vous laissera jusqu’au 4 août 2026 pour ajouter l’ensemble de ces titres à votre bibliothèque afin de pouvoir les conserver à vie. Enfin, tout du moins tant que votre abonnement demeure actif. Quant à ceux qui ne l’auraient pas encore fait, n’oubliez pas qu’il ne vous reste qu’une petite poignée d’heures pour récupérer les jeux gratuits du mois de juin 2026, qui seront remplacés aux alentours de 11h (heure française) par les nouvelles arrivées de ce mois-ci.

Source : PlayStation Blog