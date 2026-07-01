Juste après l’annonce choc de la fin de la production des jeux en physique, Sony poursuit sa communication habituelle, l’air de rien. Les trois jeux gratuits du PS Plus de juillet 2026 ont ainsi été dévoilés.

Le mois de juillet 2026 s’annonce à la fois tendu et relativement calme du côté du jeu vidéo. D’un côté, Xbox se préparerait à une restructuration importante susceptible d’entraîner la fermeture ou la revente de 5 studios, dont les Français d’Arkane, connus notamment pour la série Dishonored, ainsi qu’une nouvelle vague de licenciements majeurs. De l’autre, l’agenda des sorties sera relativement calme, malgré le retour d’Assassin's Creed Black Flag Resynced et les débuts historiques d’Halo sur PS5. Pour celles et ceux qui n’ont pas envie de reprendre la mer dans les Caraïbes ni de partir en guerre contre les Convenants, ils trouveront peut-être une alternative avec les trois jeux gratuits offerts avec le PS Plus en juillet 2026. Justement, Sony vient de dévoiler leur identité.

Les jeux gratuits du PS Plus de juillet 2026

Deuxième mois de répit pour Sony. Pour la seconde fois consécutive, le constructeur japonais est parvenu à préserver le secret autour de la sélection mensuelle du PlayStation Plus jusqu’à l’annonce officielle. Aucun des trois jeux gratuits du PS Plus en juillet 2026 n’a en effet fuité en amont de leur révélation. Après une sélection jugée décevante par une majorité des abonnés le mois dernier, le trio du mois était particulièrement attendu au tournant. Alors est-ce qu’il sera un peu plus clinquant ? A vous d’en juger avec la révélation des trois jeux gratuits du PS Plus de juillet 2026 :

Call of Duty: Modern Warfare III – Cross-Gen Bundle | PS5, PS4

For the King II | PS5, PS4

CrossCode | PS5, PS4

Quand les jeux gratuits PS+ seront-ils disponibles ?

Les trois jeux gratuits du PS Plus Essential de juillet 2026 seront ainsi disponibles à partir du 7 juillet 2026 aux alentours de 11h, et pourront être ajoutés à votre bibliothèque jusqu’au 4 août 2026. Rappelons également que c’est à cette même date que les titres offerts en juin disparaîtront et redeviendront définitivement payants s’ils n’ont pas été réclamés à temps. Derniers jours, donc, pour mettre la main sur :

Grounded Fully Yoked Edition

Nickelodeon All Star Brawl 2

Warhammer 40,000: Darktide

Pour mémoire, les jeux gratuits du PS Plus sont conservés indéfiniment dans votre bibliothèque si vous les avez ajoutés dans le temps imparti. Un abonnement actif sera cependant nécessaire pour pouvoir les lancer.

Source : PS Blog