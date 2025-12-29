La fin de l'année approche à grands pas et si beaucoup regardent encore dans le rétroviseur pour faire le bilan, d'autres préfèrent déjà se préparer à l'après. Les abonnés au PS Plus notamment doivent se préparer à un énorme changement dans leur abonnement. Bien que les détails nous manquent encore, Sony se prépare à tourner une page ce qui risque de faire grincer quelques dents.

Le PS Plus va changer pour des millions de joueurs en janvier 2026

Ça fait maintenant cinq ans que la PS5 est arrivée tandis que la PS4 continue de survivre contre vent et marée. Malheureusement pour elle, elle va petit à petit devoir laisser définitivement la place à la dernière née de PlayStation et dès 2026, Sony va lui faire faire un pas vers la tombe. Ce n'est pas encore demain la veille que la PS4 sera débranchée, toutefois, les choses iront doucement dans ce sens en 2026 et ça va commencer avec un gros changement du côté du PS Plus. Comme prévu depuis plusieurs mois déjà, dès janvier 2026, le PS Plus ne garantira plus de jeux PS4 dans ses jeux gratuits mensuels. Ce qui signifie qu'outre les titres potentiellement cross-generation (disponibles sur PS4 & PS5 avec une seule et même version), les joueurs PS4 ne pourront plus profiter de jeux gratuits.

La fin d'une ère qu'il était temps de voir arriver mine de rien, la PS4 étant disponible depuis 2013, c'est désormais un véritable dinosaure.

Bientôt il n'y aura plus de jeux PS4 - Les jeux PS Plus de décembre 2025

C'est la fin d'une ère pour tout le monde

Même si c'est forcément une mauvaise nouvelle pour les millions de joueurs PS4 encore actifs, les joueurs PS5 eux peuvent se frotter les mains. Ils auront enfin l'assurance de n'avoir que des jeux adaptés pour leur PS5. Il était temps ! Ce changement majeur du PS Plus pose encore beaucoup de questions. La première étant forcément celle qui concerne le prix. Si les joueurs PS4 n'auront plus de jeux garantis, qu'en est-il des tarifs ? Vont-ils évoluer pour les joueurs qui ne veulent toujours pas changer de console ? La question reste encore entière.

En l'état, nous devrions voir les premiers changements dès l'apparition des nouveaux jeux mensuels du PS Plus comme chaque début du mois. Pour l'heure, vous pouvez encore récupérer vos jeux gratuits de décembre 2025, il y en a 5 dont d'excellents comme LEGO Horizon Adventures ou encore le surprenant et addictif Neon White.