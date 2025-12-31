Après un premier leak, Sony vient de lever le voile sur les trois premiers jeux gratuits qui seront offerts à tous les abonnés au PlayStation Plus en 2026.

2025 tirera sa révérence dans quelques heures. L’année aura été marquée par un contexte difficile pour l’industrie et les consommateurs, mais aussi par de belles surprises, comme la belle histoire de Clair Obscur, la sortie de Hollow Knight: Silksong ou le retour de Marvel’s Wolverine après un long silence. Côté PS Plus, la firme japonaise a offert à l’ensemble des abonnés plus de 1200 dollars de jeux gratuits via la formule Essential, qui permet d’ajouter trois (ou plus) titres donnés à sa bibliothèque et de les conserver. Ils seront alors disponibles à tout moment, à condition d’avoir un abonnement actif.

2026 marquera une transition pour le service, qui abandonnera les jeux PS4 au profit de la PS5 pour accompagner la transition des joueurs. Après le leak du premier jeu gratuit du PS Plus de janvier 2026, il est temps de découvrir l’intégralité des plans du constructeur.

Les jeux gratuits PS Plus de janvier 2026 dévoilés

Après les leaks, c’est maintenant l’heure de l’officialisation. En guise de cadeau de fin d’année, le fameux datamineur Billbil-Kun nous dévoile un petit avant-goût de ce que le PS Plus Essential nous réserve pour démarrer 2026. Et comme souvent, le service de Sony fait dans le sport et l’automobile. C’est d’ailleurs dans cette seconde catégorie qu’on retrouve le premier jeu connu au programme. Need for Speed Unbound, sorti en 2022, a frappé a marqué un virage pour la saga en y apportant une direction artistique audacieuse, entre cel-shading, animations façon comics et décors réalistes. La vraie question, c'était qui allait courir à ses côtés ? Voici donc les trois jeux gratuits PS Plus pour janvier 2026.

Need For Speed Unbound | PS5

Disney Epic Mickey: Rebrushed | PS4, PS5

Core Keeper | PS4, PS5

Quand les jeux du PS+ de janvier 2026 seront disponibles ?

Les trois nouveaux jeux gratuits du PS Plus de janvier 2026 seront donc disponibles à partir du mardi 6 janvier 2026, aux alentours de 11h. On rappelle que cette date sera votre dernière chance d’ajouter à votre bibliothèque les cinq titres offerts en décembre, autrement ils redeviendront payants. Petite piqûre de rappel donc pour LEGO Horizon Adventures, Killing Floor 3, The Outlast Trials, Synduality Echo of Ada et Neon White.

Source : PS Blog