2025 est peut-être officiellement derrière nous, mais ne vous inquiétez pas : de bien belles aventures nous attendent d’ores et déjà à l’horizon. Bien sûr, il faudra alors faire preuve d’un peu de patience avant de pouvoir poser les mains sur des Resident Evil Requiem, 007 First Light, GTA 6 et autres Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Néanmoins, on peut heureusement toujours compter sur des services comme le PS Plus pour occuper notre temps de jeu, avec notamment l’arrivée de trois nouveaux titres à récupérer gratuitement dès aujourd’hui.

Les nouveaux jeux gratuits du PS Plus sont disponibles

En effet, comme tous les mois, le service de Sony accueille en ce 6 janvier sa première salve de jeux gratuits à récupérer via l’offre du PS Plus qui, comme nous le savons désormais, a en réalité bien plus à offrir qu’on ne l’imagine. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y en a pour tous les goûts en ce début d’année 2026. Tout d’abord, à défaut d’avoir droit à un nouvel opus prochainement si l’on en croit les derniers bruits de couloir, les amateurs de voiture peuvent dès maintenant se lancer dans Need for Speed Unbound, dernier volet de la saga d’Electronic Arts.

Ensuite, pour les abonnés PS Plus en recherche de plus de féérie, Disney Epic Mickey: Rebrushed semble être l’expérience parfaite en promettant une traversée épique de l’univers de Disney dans le remake de ce jeu de plateforme en 3D initialement sorti sur Wii en 2010. Enfin, pour les plus explorateurs d’entre vous, c’est le monde de Core Keeper qui vous ouvre ses portes bardées de toutes ses mécaniques. Car plus qu’un jeu d’exploration, cette pépite signée Pugstorm se révèle également être un jeu de farm et de gestion mêlé d’une touche d’action.

Notons que ces trois jeux, disponibles gratuitement pour l’ensemble des abonnés au PS Plus, peuvent être ajoutés jusqu'au 2 février prochain à votre bibliothèque afin d’être conservés à vie. Enfin, tout du moins tant que votre abonnement au service de PlayStation reste actif. Précisons par ailleurs que si Need for Speed Unbound n’est accessible qu’aux joueurs PS5, Disney Epic Mickey: Rebrushed et Core Keeper, quant à eux, sont également jouables sur PS4. Et nul doute qu’avec tout cela, vous aurez de quoi attendre comme il se doit jusqu’aux premières sorties de 2026.

Source : PlayStation Blog