Annoncés la semaine dernière, les quatre jeux gratuits de février 2026 sur le PS Plus sont désormais dispos, avec en l'occurrence du très lourd au programme.

En attendant une présentation plus en détail de ce qui attend les joueurs PS5 pour l'année 2026, le PS Plus continue sa routine pour tâcher de satisfaire ses abonnés. Cela passe notamment par un renouvellement des offres de jeux gratuits accessibles dès le palier Essential. Après Core Keeper, Disney Epic Mickey Rebrushed et Need for Speed Unbound, ceux de février 2026 sont donc désormais disponibles, et il convient donc de les introduire plus en détail.

Les jeux gratuits du PS Plus de février 2026 désormais en ligne

Comme à chaque fois, les abonnés PS Plus Essential auront jusqu'au début du mois suivant pour ajouter à leur ludothèque la nouvelle rotation de jeux gratuits de février 2026, avec en l'occurrence de sympathiques titres à ajouter à son escarcelle.

© Sony

Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4)

À commencer par l'aérien Ace Combat 7 Skies Unknown, sorti en 2019, développé et édité par Bandai Namco, accessible donc gratuitement ce mois-ci pour les abonnés PS Plus, et qui représente pour l'instant la mouture la plus récente de la légendaire franchise de pilotage d'avion de chasse. Du moins en attendant Wings of Theve, récemment annoncé comme arrivant dans le courant de l'année, tandis que la licence fêtait en juin dernier ses 30 ans de bons et loyaux services.

Subnautica Below Zero (PS4/PS5)

Après la conquête du ciel, le second jeu gratuit du mois sur le PS Plus propose quant à lui de conquérir plutôt les profondeurs avec Subnautica Below Zero, développé et édité par Unknown Worlds Entertainment et sorti en 2021. Il s'agit pour rappel du spin-off glacial de l'excellent premier épisode de la désormais célèbre licence d'exploration sous-marine doublée de survie, en attendant également Subnautica 2, bien qu'il n'arrivera a priori pas dès sa sortie chez les consoles de Sony.

Undisputed (PS5)

Troisième jeu gratuit de février 2026 pour les abonnés PS Plus, qui avait déjà leaké à l'avance : Undisputed, développé par Steel City Interactive, édité par Deep Silver et sorti en 2024. Sur le papier, il se présente comme le retour de la boxe authentique avec plus de 60 coups individuels et 70 boxeurs, ainsi qu’un système de combat axé sur des feintes et des contres qui exigent de la finesse plutôt que de matraquer tous les boutons au petit bonheur la chance, mais qui a malheureusement connu une réception mitigée à sa sortie, notamment en raison d'une jouabilité manquant justement de précision. À vous toutefois d'en juger gratuitement en passant par le service d'abonnement de Sony.

Ultros (PS4/PS5)

Dernier jeu gratuit du PS Plus pour ce mois de février 2026, et cette fois clairement pas des moindres, puisqu'il s'agit de Ultros, développé par Hadoque, édité par Kepler Interactive et sorti en 2024. Il s'agit en effet d'une très belle pépite indépendante s'adressant aux amateurs du genre metroidvania, puisqu'il est question d'explorer le Sarcophage, un lieu cosmique labyrinthique, le tout dans une boucle temporelle au sein d'un trou noir qui veut littéralement nous retourner le cerveau.

Source : PS Blog