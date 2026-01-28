Après un premier leak, PlayStation vient officiellement de dévoiler les quatre prochains jeux gratuits qui seront offerts à tous les abonnés au PS Plus en février 2026.

Le mois prochain, Sony devrait tenir sa première prise de parole officielle. Marvel’s Wolverine, Saros, et les prochains jeux qui rythmeront l’année sur PS5 devraient être présentés plus amplement lors d’un State of Play annuel. Mais, comme toujours, pas question pour l’éditeur de trahir ses plans. Le constructeur suit scrupuleusement son calendrier de communication, et il est donc l’heure pour tous les abonnés de découvrir les quatre jeux gratuits offerts avec le PS Plus en février 2026.

Les jeux gratuits PS Plus de février 2026 dévoilés

Après les leaks, place à l’officialisation. Ce dimanche 25 janvier 2026, le datamineur Billbil-Kun récidivait en dévoilant l’un des trois jeux qui sera offert à l’ensemble des abonnés le mois prochain. Notre leaker national se voulait assez pessimiste sur la sélection du PS Plus de février, alors même que celle de janvier avait été jugée décevante par une partie, notamment car la tête d’affiche pouvait être Undisputed. Un jeu de boxe qui voulait avant tout miser sur l’authenticité de la discipline, mais qui a peiné à convaincre son public, habitué aux UFC d'EA Sports. Aux yeux de nombreux abonnés, tout allait donc se jouer sur les deux autres productions offertes, qui étaient encore tenues au secret, jusqu’à maintenant.

Alors est-ce que ce sera réellement un mois décevant ? Au contraire, puisque l'on retrouve deux très bons jeux indépendants, le dernier épisode d'une licence cultissime de Bandai Namco. Voici les quatre jeux gratuits offerts à tous les abonnés PS Plus en février 2026 :

Undisputed | PS5

Subnautica: Below Zero | PS5, PS4

Ultros | PS5, PS4

Ace Combat 7: Skies Unknown | PS4

Quand les jeux du PS+ de février 2026 seront disponibles ?

Ces quatre nouveaux jeux gratuits du PS Plus Essential seront ainsi disponibles du 3 février 2026 au 3 mars 2026. On rappelle qu’une fois que les titres en question sont ajoutés à votre bibliothèque, ils y resteront et seront disponibles tant que vous avez un abonnement actif. On en profite donc pour vous faire une piqûre de rappel. Need For Speed Unbound, Disney Epic Mickey Rebrushed et l’excellent Core Keeper peuvent toujours être réclamés jusqu'à l'arrivée des jeux du PS Plus Essential.