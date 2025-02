Le PS Plus fait un retour en trombe en février avec ses trois nouveaux jeux gratuits. Comme d'habitude, il y en aura pour tous les goûts sur PS4 et PS5. Récupérez-les sans attendre.

Janvier s'est effacé pour laisser la place à un nouveau mois. Si vous êtes abonné aux services de jeux à la demande, alors vous attendez certainement les nouveautés mensuelles qui vont s'offrir à vous. Du côté de PlayStation, c'est aujourd'hui que ça se passe, du moins pour le PS Plus Essential. Les nouveaux jeux gratuits sont disponibles dès maintenant, c'est le moment de les ajouter à votre ludothèque.

Tous les jeux gratuits du PS Plus en février 2025

C'est fini pour The Stanley Parable, The Suicide Squad et Need for Speed. Après avoir été offerts tout le mois de janvier via le PS Plus Essential, ces trois titres doivent désormais laisser place à la relève. Comme chaque mois, une nouvelle sélection de jeux gratuits vient remplacer la précédente pour les abonnés au service de Sony.

Une fois coutume, février fera de la place pour la diversité. Trois jeux bien différents les uns des autres sont à récupérer sur le store PlayStation, soit depuis votre console PS4 ou PS5, la PS App ou votre ordinateur. Il s'agit de Payday 3, High On Life et Pac-Man World Re-Pac.

Ce triptyque reste disponible jusqu'au lundi 3 mars 2025. Dès le 4 mars, une nouvelle sélection de titres vous sera faite cadeau grâce au PS Plus. Si vous vous posez la question, passé ce délai, vous pourrez toujours jouer gratuitement aux jeux du mois précédent, à condition de les avoir ajoutés à votre bibliothèque dans les temps et tant que vous êtes toujours abonné au service.

© PlayStation

Payday 3, le braquage du PS Plus

C'est jour de paie sur le PS Plus ! Le troisième et dernier opus en date de la célèbre saga de braquage Payday vous est offert dès aujourd'hui pour les joueuses et joueurs PS5. L'histoire prend place après le deuxième opus pour une nouvelle série de vols à main armée en FPS. Mêlant action et furtivité, Payday 3 peine à trouver un équilibre vraiment satisfaisant. Toutefois, la formule est toujours aussi fun pour vous retrouver en coopération en équipe avec vos amis.

High on Life, un jeu spatial délirant pour les fans de Rick & Morty

Les amateurs de FPS vont pouvoir s'en donner à cœur dans un autre shooter pas comme les autres. Né de l'esprit de Justin Roiland, le co-créateur de Rick & Morty (depuis évincé en raison de graves accusations à son encontre), High On Life mise beaucoup sur l'humour. Dans un univers de science-fiction haut en couleurs. Vous y incarnez un chasseur de prime qui tente de sauver l'humanité face à la menace extraterrestre... avec des flingues qui parlent ! Cependant, si l'écriture convaincra sans peine les fans de la série animée culte, le gameplay manque de punch un pour satisfaire tout le monde. Le PS Plus vous donc l'occasion de vous faire votre idée gratuitement sur PS4 et PS5. Le jeu a reçu de très bonnes notes des critiques, comme des joueurs.

Pac-Man World Re-Pac, le héros culte de retour sur PS4 et PS5 via PS Plus

Plus besoin de présenter Pac-Man en 2025 ! Le héros jaune aussi rond qu'il est gourmand est loin d'avoir disparu de nos écrans. En 2022, il revenait dans Pac-Man World Re-Pac, le remake du jeu de plateforme de 1999. La célèbre boule jaune y fait face une fois de plus aux fantômes qui lui courent après, dans un jeu coloré, drôle et bon enfant. Voilà qui vient conclure le trio de jeux gratuits du PS Plus en février.