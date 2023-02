Qui dit nouveau mois, dit nouveau trio de jeux pour le PS Plus Essential. Depuis quelques mois maintenant, Sony sort les grands moyens pour faire revenir ses abonnés. L’arrivée des nouvelles formules ne s’est en effet pas faite sans heurt et la firme japonaise a perdu des millions de joueurs. Pour le reconquérir, PlayStation n’hésite pas à mettre les petits plats dans les grands, même pour son offre basique. Comme tous les mois, la surprise a été gâchée par un leak. C’est désormais officiel, voici la liste des jeux PS Plus de février 2023.

Les jeux gratuits PS Plus de février 2023 confirmés

Les nouveaux jeux gratuits du PS Plus de février 2023 ont été confirmés. Ce weekend, le leaker français billbil-kun avait révélé le line-up de ce mois-ci avec quelques jours d’avance. Dès le 07 février, et ce jusqu’au 06 mars 2023 à 11h, heure française, les joueurs PS5 et PS4 pourront donc récupérer un nouveau trio de jeux, ou presque. Le programme se compose donc bel et bien d’un des meilleurs titres indépendants de 2022, de l’adaptation d’un film culte de Sam Raimi, du remake d’une licence appréciée et d'un gros DLC de Destiny 2. Voici sans plus attendre les jeux gratuits du PS Plus de février 2023 :

OlliOlli World (PS5 | PS4)

Mafia Definitive Edition (PS4)

Evil Dead The Game (PS5 | PS4)

Destiny 2 Beyond Light (PS5 | PS4)

Une sélection éclectique qui permet à chaque profil de joueur de trouver son compte. On rappelle qu’il vous reste donc encore une petite semaine pour récupérer les jeux offerts le mois dernier, à savoir Fallout 76, Star Wars Jedi Fallen Order et Axiom Verge.

Présentation des jeux PS Plus Essential de février 2023

S’il y a de très beaux noms dans la liste, il se peut que beaucoup de joueurs ne connaissent pas tous les jeux de ce PS Plus de février 2023. Envie d’en découvrir davantage sur les nouveaux titres offerts et de comprendre la hype autour d’OlliOlli World ? On fait un petit tour d’horizon sur ce line-up.

OlliOlli World

Immanquable pour les fans de jeux de skateboard, OlliOlli World revient avec une formule plus addictive que jamais. Un titre qui s’inscrit dans la droite lignée de ses prédécesseurs tout en créant la rupture avec de nouvelles mécaniques et une direction artistique cartoon du plus effet. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la licence, le titre mêle action et plateforme. Enchaînez les grinds, les tricks, les rides et les fails pour tenter d’approcher les dieux du skate à travers un gameplay exigeant mais accessible basé sur des combos. Un jeu riche et généreux qui a été acclamé par la critique et les joueurs lors de sa sortie en février 2022.

Evil Dead the Game

Après plusieurs ratés, Evil Dead the Game est le retour quasi-triomphant du film cultissime sur la scène vidéoludique. Prenant la forme d’un titre multijoueur asymétrique avec une partie solo, ce jeu gratuit PS Plus de février 2023 vous propose d’incarner Ash Williams et ses amis dans une nouvelle expérience en coop et JcJ. En tant que survivant, explorez, récupérez du butin et trouvez des objets pour sceller la faille entre les mondes dans un jeu inspiré des trois films sans vous faire tuer. Malgré une boucle de gameplay assez répétitive, Evil Dead the Game nous avait plu pour son gros côté défouloir assumé et le respect au matériau d'origine.

Destiny 2 Beyond Light

Au-delà de la Lumière est la cinquième extension de Destiny 2 qui a été lancée en marge de la version free-to-play du jeu. Dans ce DLC, une nouvelle puissance est née au-dessus de la frontière gelée d'Europe. Rejoignez d’autres gardiens pour détruire le sombre empire qui s’y est éveillé. Les joueurs peuvent découvrir une nouvelle destination : la lune gelée de Jupiter et ses conditions climatiques ô combien rudes. L’extension introduit également un nouveau pouvoir : la stase. Avec sa refonte du scénario pensée pour les nouveaux joueurs, Destiny 2 : Beyond Light est l’occasion parfaite de découvrir le FPS multijoueur de Bungie.

Mafia Definitive Edition

Presque 20 ans après les débuts de la licence, les gangsters les plus réputés du monde du jeu vidéo reviennent plus beaux que jamais. Remake du premier épisode, Mafia Definitive Edition vous plonge dans les rangs de la mafia à l'époque de la Prohibition. Tommy Angelo, un chauffeur de taxi,se retrouve au plein cœur du milieu criminel en travaillant pour la famille Salieri. Fidèle à l'originale, cette nouvelle version propose une histoire étendue tout en conservant le gameplay et la musique d’époque. Un immanquable pour les fans de la saga et la version parfaite pour les néophytes.