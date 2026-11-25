Se préparer son café, faire un petit footing, saluer ses voisins avant d’aller partir braquer une banque… GTA 6 monopolise actuellement toute l’attention. Sur les plateaux télé, dans les colonnes de sites qui n’ont auparavant que peu parlé de jeux vidéo, à la pause café : il est là, il est partout. Et compte tenu du contenu colossal et des innombrables possibilités que Rockstar a soigneusement peaufiné depuis près de 10 ans, il risque bien d’occuper les soirées des joueurs pendant un sacré bout de temps. Mais pendant que tout le monde vit sa seconde vie à Leonida, Sony n’en oublie pas pour autant ses abonnés, peu importe si GTA 6 a battu des records historiques sur PlayStation pour son lancement. Le constructeur continue de faire vivre son PlayStation Plus et se prépare, comme chaque mois, à déployer un trio de jeux à récupérer sans débourser un centime supplémentaire. Justement, les jeux « gratuits » du PS Plus en décembre 2026 ont officiellement été révélés.

La liste des jeux gratuits du PS Plus en décembre 2026

Que tout le monde n’ait d’yeux que pour GTA 6 ou non, PlayStation reste fidèle à ses traditions. Réglé comme une montre, le constructeur japonais a ainsi dévoilé la liste des trois jeux offerts à l’ensemble des abonnés en décembre 2026. Pour mémoire, dans le cadre de son service, Sony propose en effet un trio de productions à récupérer avant l’arrivée du suivant, qui peuvent être conservées et restent jouables tant qu’un abonnement est actif ou réactivé après une pause. Quels seront donc les trois jeux « gratuits » du PS Plus qui seront chargés d’occuper ceux qui ne jouent pas à GTA 6 ou qui ont besoin d’une petite détox ? Voici ceux qui seront offerts à tous les abonnés en décembre 2026 :

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 – Cross-Gen Edition | PS5, PS4

Dragon Ball Xenoverse 2 | PS5, PS4

Amnesia: The Bunker | PS4

Quand est-ce que les jeux « gratuits » seront disponibles ?

Ces trois jeux gratuits du PS Plus Essential de décembre 2026 seront donc disponibles à partir du 1er décembre 2026, aux alentours de 11h, heure française. Ils pourront être ajoutés à votre bibliothèque jusqu’au 5 janvier 2027, après quoi ils ne pourront plus être conservés sans surcoût. Leur arrivée marquera également la disparition du dernier trio offert, qui redeviendra payant s’il n’a pas été réclamé à temps. Petite piqûre de rappel pour récupérer :

Dead Island 2 (PS5, PS4)

Monster Train 2 (PS5)

Tomb Raider 4-6 Remastered (PS5, PS4)

Source : PSBlog