Les mois ont filé à une vitesse folle, et la fin de l’année est déjà presque là. Une année 2025 marquée par des licenciements massifs, des rebondissements en tout genre, et surtout de belles surprises du côté de la scène indépendante, avec des titres comme Clair Obscur, Hollow Knight Silksong ou, plus récemment, Dispatch. Les abonnés au PS Plus, quant à eux, sont sans doute partagés sur cette année qui s’achève avec des hausses de prix et des jeux globalement jugés moins intéressants, malgré quelques belles sorties day one sur le PS Plus Extra. Si Sony a déjà dévoilé un avant-goût de ce qui attendait les abonnés de cette formule le mois prochain, nous attendions encore la révélation des trois jeux gratuits qui seront offerts à tous les abonnés du PS Plus en décembre 2025. C’est désormais chose faite, et surprise, il y en aura plus que d'habitude !

Les jeux PS Plus de décembre 2025 dévoilés

C’est le rendez-vous à ne pas manquer pour les abonnés avant le premier mardi du mois suivant. Dit comme ça, ça peut paraître un peu complexe, mais les habitués savent que PlayStation suit un calendrier de communication bien précis et que c’est à cette date que sont annoncés les nouveaux jeux gratuits offerts à tous les membres du PS Plus, quelle que soit la formule souscrite. Ces titres, rappelons-le pour les nouveaux venus, sont conservés indéfiniment et accessibles tant que l’abonnement est actif. Une petite piqûre de rappel s’impose donc. II ne vous reste que quelques jours pour réclamer les précédents titres offerts, à savoir Stray, EA Sports WRC 24 et Totally Accurate Battle Simulator. Dans quelques jours, ils seront ainsi remplacés par les trois jeux gratuits du PS Plus de décembre 2025, à savoir :

LEGO Horizon Adventures | PS5

Killing Floor 3 | PS5

The Outlast Trials | PS4, PS5

Synduality Echo of Ada | PS5

Neon White | PS4, PS5

Cinq jeux gratuits avec le PS Plus en décembre 2025 ©Sony

Quand les jeux du PS+ de décembre 2025 seront disponibles ?

Les cinq nouveaux jeux gratuits du PS Plus de décembre 2025 seront ainsi disponibles à partir du mardi 2 décembre 2025, aux alentours de 11h. Quant aux ajouts des catalogues PlayStation Plus Extra et Premium du mois prochain, leurs contours sont déjà bien définis. En effet, Sony a déjà confirmé trois jeux : la version PS5 native de Red Dead Redemption, qui sera disponible en même temps que ce trio ; Skate Story, la nouvelle production signée Devolver Digital, qui sortira le 8 décembre ; et enfin Soulcalibur 3 pour les membres du PS Plus Premium.

Source : PSBlog