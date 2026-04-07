Le PS Plus réserve encore de belles découvertes à ses abonnées. En avril 2026, il vous permet de récupérer trois jeux gratuits et pas des moindres. Ils sont dispo dès maintenant.

C'est ce qu'attendent les abonnés au PS Plus chaque mois : les nouveaux jeux gratuits. Toujours prompt à rivaliser avec le Xbox Game Pass, Sony en a fait un avantage phare de son service. À ce titre, vous êtes probablement nombreux à surveiller le moment où ceux d'avril 2026 seront disponibles. Eh bien ça y est, c'est le moment pour vous de les ajouter à votre bibliothèque sans rien débourser de plus.

Les jeux gratuits du PS Plus sont là pour avril 2026

Quel que soit votre palier PS Plus (Essential, Extra ou Premium), vous pouvez bénéficier de cet avantage. Pour ce faire, ajoutez simplement les nouveaux titres à votre backlog entre le 7 avril et le 4 mai au matin. Vous y aurez ensuite accès à vie, tant que vous disposez d'un abonnement au PlayStation Plus. Alors ne passez pas à côté des jeux gratuits d'avril 2026 :

Lords of The Fallen | PS5

Tomb Raider I-III Remastered | PS4 et PS5

Sword Art Online: Fractured Daydream | PS5

© PlayStation.

Lords of the Fallen, un Souls-like offert via le PS Plus

Amateurs de défis ardus, Lords of the Fallen ne va pas vous décevoir. Développé par Hexworks, cet épisode marquait le retour de la licence en 2023, presque 10 ans après le premier. Alors que les débuts de la saga peinaient à convaincre, le studio a décidé de repartir de zéro pour proposer un nouveau RPG exigeant, qui penche largement vers le Souls-like. Alors qu'un nouveau volet est en préparation, le PS Plus vous permet de découvrir cette expérience sombre dans un univers qui rappellera les Darksiders. Apprêtez-vous à relever une quête de taille pour repousser le tyran Adyr avec ce nouveau jeu gratuit d'avril 2026.

Tomb Raider I-III Remastered, une trilogie culte offerte dans le PS Plus

Est-il seulement besoin de présenter la trilogie Tomb Raider I-III Remastered ? Alors qu'elle s'apprête à fêter ses deux ans, cette compilation s'offre à vous dans les jeux gratuits d'avril 2026 du PS Plus. Ainsi, replongez dans les toutes premières aventures de Lara Croft, dans une version remastérisée agrémentée de quelques nouveautés. Découvrez notamment des niveaux bonus et profitez du « new game plus ». C'est clairement un indispensable pour les fans de la licence mais aussi les curieux qui ont envie de goûter à ces titres fondateurs.

Sword Art Online: Fractured Daydream, un jeu gratuit parfait pour les fans de l'anime

Pour compléter ce trio de jeux gratuits du PS Plus, les amateurs d'anime ont droit à un beau cadeau. Sorti en 2024, Sword Art Online Fractured Daydream s'offre aux abonnés dès aujourd'hui. C'est l'occasion de découvrir cet univers culte avant la sortie du prochain Echoes of Aincrad. Choisissez votre personnage pour prendre part à une mission de taille : rétablir la chronologie de ce monde virtuel. Prenez place aux côtés de personnages iconiques pour mener des raids contre des ennemis de toutes sortes, le tout en ligne avec des joueuses et joueurs du monde entier.