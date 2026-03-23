2026 devrait définitivement acter la rupture entre PlayStation et la PS4. Si le constructeur continuera d'assurer un suivi technique minimal, notamment pour protéger les utilisateurs des failles de sécurité, l'essentiel de ses efforts est désormais tourné vers la PS5. Les exclusivités first-party y sont désormais systématiques, tandis que les jeux service désertent progressivement une machine qui aura pourtant accueilli des piliers comme God of War, Ghost of Tsushima ou encore la saga Horizon Zero Dawn. Une transition qui se reflète logiquement dans l'évolution du PS Plus, qui privilégie désormais les jeux PlayStation 5.

Malgré ce changement, Sony ne bouscule pas, hors State of Play, son calendrier. Il y a toujours une dizaine de titres qui rejoignent les formules Extra chaque mois, les classiques de l'offre Premium se réduisent à peau de chagrin et chaque début de mois, l'ensemble des abonnés est gratifié d'au moins trois jeux gratuits. Sauf que cette routine sera un peu bousculée en avril 2026. Les jeux gratuits du PS Plus arriveront en effet avec un peu de retard, mais il y a une explication.

Les jeux gratuits PS Plus d'avril 2026 arriveront un en retard

Les abonnés les plus assidus du PlayStation Plus connaissent la partition par cœur, là où le reste des joueurs peut facilement se laisser surprendre. En dehors de rares exceptions comme un State of Play, Sony applique son calendrier de communication à la lettre. Et c'est pour cette raison, que certains auront l'impression que les jeux gratuits PS Plus d'avril 2026 arriveront en retard par rapport à d'habitude, alors qu'il s'agit surtout d'un hasard du calendrier. Dans les faits, le constructeur communique toujours sur les titres offerts à l'ensemble des abonnés le mercredi précédant le premier mardi du mois suivant (une gymnastique un peu tordue sur le papier on vous l'accorde), avant leur mise en ligne ledit mardi. La plupart du temps, cela tombe en fin de mois, voire l'avant-dernier mercredi. Mais parfois, cela entraîne du retard, et c'est précisément le cas ici.

L'annonce des jeux gratuits PS Plus d'avril 2026 interviendra donc le 1er avril (non, ce n'est pas une blague) pour une disponibilité fixée au mardi 7 avril, toujours avant 11h. Pas de panique donc si vous ne voyez pas d'annonce cette semaine, mais rien n'exclut que notre datamineur national Bilbill-Kun ne se décide à nous en révéler la tête d'affiche par avance, comme il le fait ces derniers temps. En attendant, les retardataires ont encore un peu de marge pour récupérer les jeux gratuits PS Plus de mars 2026, à savoir PGA Tour 2K25, Monster Hunter Rise, Slime Rancher 2 et The Elder Scrolls Online.