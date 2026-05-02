Lorsqu’il s’agit de son service d’abonnement, Sony est réglé comme une horloge. PlayStation a ainsi dévoilé les jeux gratuits du PS Plus en mai 2026. Une line-up qui frappe fort, très fort, porté par EA FC 26, le jeu de football le plus populaire du moment. Outre le sempiternel jeu de sport de la sélection, on retrouvera deux souls-likes de calibres différents : Wuchang Fallen Feathers, dont la licence a tout fraîchement été sauvée 505 Games pour quelque 4 millions d’euros ; ainsi que Nine Sols, titre indépendant qui a rencontré un petit succès auprès des amateurs du genre. La rotation mensuelle s'effectuera donc le mardi 5 mai 2026, ce qui signifie qu’il ne vous reste plus que quelques jours pour mettre la main sur les trois derniers jeux gratuits du PS Plus, d’une valeur de 145€.

Dernière chance pour les jeux PS Plus de mai 2026

Les retardataires ont ainsi trois jeux gratuits à récupérer en vitesse. Le mois d’avril était porté par une licence légendaire du jeu vidéo, qui reviendra prochainement avec sa propre série Prime Video : Tomb Raider. La collection Tomb Raider I-III Remastered, réunissant les trois premiers volets dans une version subtilement remise au goût du jour, peut toujours être récupérée par l’ensemble des abonnés PS Plus. Autre tête d’affiche de la sélection du mois dernier, le très bon et ténébreux Lords of the Fallen, souls-like qui reviendra d’ailleurs avec une suite en 2026. Et puis il y a le cas de Sword Art Online: Fractured Daydream, qui fait pâle figure à côté des deux autres noms au regard des retours particulièrement mitigés des joueurs en raison d’un farming excessif et d’une histoire trop pauvre.

Vous avez ainsi jusqu'au 5 mai 2026 avant 11h, heure française pour les récupérer. Rappelons que tant que les jeux gratuits du PS Plus sont réclamés avant la date indiquée, ils sont conservés indéfiniment, et disponibles tant qu’un abonnement est actif. Voici en résumé les jeux gratuits qui vont disparaître et ceux qui vont les remplacer :

Les jeux qui vont disparaître

Lords of The Fallen | PS5

Tomb Raider I-III Remastered | PS4 et PS5

Sword Art Online: Fractured Daydream | PS5

Les nouveaux jeux gratuits PS Plus de mai 2026

EA Sports FC 26 | PS5, PS4

Wuchang: Fallen Feathers | PS5

Nine Sols | PS5, PS4