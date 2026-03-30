Et de deux ! Deux des trois jeux gratuits du PS Plus d’avril 2026 ont été dévoilés à l’avance. Entre poids lourd et déception chez les fans de manga, voici un premier aperçu de ce qui vous attend le mois prochain.

Certains auront l’impression que les jeux gratuits du PS Plus d’avril 2026 arriveront plus tardivement, mais ce n’est pas le cas. En réalité, Sony suit scrupuleusement son calendrier, quitte à donner l’impression qu’il y a du retard. L’éditeur communique en effet systématiquement le mercredi précédant le premier mardi du mois (relisez, c’est facile, promis) et le hasard du calendrier fait que ça ne tombera pas la première semaine du mois. Dans deux petits jours, PlayStation lèvera donc le voile sur les trois jeux gratuits offerts à tous les membres du PS Plus en avril 2026, mais un second nom a leaké.

Deux jeux gratuits du PS Plus d'avril 2026 ont leaké

Notre leaker national Billbil-Kun a définitivement repris du service. Le datamineur reprend ses anciennes habitudes en communiquant un peu à l’avance les plans de Sony pour les membres du PlayStation Plus. Un premier nom avait fuité la semaine dernière : Lords of the Fallen. Remake fortement inspiré de Dark Souls et des productions FromSoftware, ce jeu de dark fantasy a connu un joli succès d’estime lors de sa sortie en 2023. Assez en tout cas pour rapidement enclencher une suite, qui sortira plus tard cette année. Grâce au PS Plus, les abonnés retardataires pourront faire leurs devoirs avant de plonger dans l’univers sombre du second épisode. A cela s’ajoute donc un nouveau nom désormais : Sword Art Online: Fractured Daydream.

Bande-annonce en anglais.

Ce second jeu gratuit PS Plus d’avril 2026 n’a pas connu le même succès que la tête d’affiche du programme. Dans cet action-RPG basé sur l’univers éponyme, les joueurs replongent dans le monde virtuel où ils devront combattre au-delà de leurs souvenirs en fouillant dans le passé de leur personnage. Ils seront alors accompagnés d’un total de 21 héros de la série, ou d’autres joueurs grâce au mode multi. Un jeu gratuit PS Plus qui n’a pas su convaincre son public, même si les amateurs de l’anime arriveront peut-être à passer outre son gameplay qui aurait gagné à être approfondi, son farming excessif et son histoire assez anecdotique.

Ces deux premiers jeux gratuits PS Plus d’avril 2026 seront officiellement révélés ce mercredi, avec un déploiement prévu le 7 avril 2026, aux alentours de 11h00. Il vous reste donc encore quelques jours pour mettre la main sur vos cadeaux de mars, à savoir PGA Tour 2K25, Monster Hunter Rise, Slime Rancher 2 et The Elder Scrolls Online.

Bande-annonce en anglais.

Source : Billbil-Kun