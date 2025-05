Le temps file vite et vous n'avez peut-être pas pensé à ajouter les jeux « gratuits » mensuels offerts avec le PS Plus. Mais c'est le moment ou jamais puisqu'ils sont sur le point d'être supprimés.

Les jeux PS Plus de mai 2025 ont été dévoilés officiellement et pas d'Until Dawn Remake contrairement aux rumeurs. Dans les prochains jours, les abonnés pourront s'aventurer en terrains hostiles avec Warhammer 40,000: Boltgun et Ark: Survival Ascended, et découvrir l'un des meilleurs jeux des dernières années, Balatro. Ces trois jeux seront offerts via le PlayStation Plus Essential du 6 mai au 2 juin 2025. Mais comme chaque mois, il faut d'abord que Sony Interactive Entertainment procède à un petit ménage sur son service.

Les jeux PS Plus d'avril 2025 bientôt supprimés

Ce sera bientôt trop tard pour récupérer les jeux PS Plus d'avril 2025 qui sont disponibles depuis le 1er avril 2025 sur PS5 et PS4. En effet, les trois jeux gratuits offerts en ce moment seront retirés de l'abonnement dès ce lundi 5 mai 2025. Si vous ne voulez pas les rater, il faut donc au minimum les ajouter à votre bibliothèque. Après cela, libre à vous de télécharger immédiatement, dans plusieurs mois ou années. Ce qui importe, c'est que vous restiez abonnés. Depuis un mois, le PS Plus offre donc trois jeux « gratuits » d'énormes licences, même des sagas cultes.

Il y a notamment l'une des belles surprises de cette génération, RoboCop: Rogue City. Si peu de joueuses et joueurs ont misé dessus, il s'avère que le défi d'adaptation a été relevé. « RoboCop: Rogue City se distingue comme l'adaptation vidéoludique la plus aboutie ce ce héros d'action emblématique des années 80 » écrivait Camille dans son test. Et le fait qu'il soit dans le PS Plus Essential pendant encore quelques heures tombent à pic. Nacon a en effet annoncé RoboCop: Rogue City Unfinished Business. Un DLC XXL qui sera disponible sans avoir besoin du jeu de base.

Autre salle, autre ambiance avec la franchise culte Massacre à la tronçonneuse. Un jeu d'horreur asymétrique multijoueur où l'on peut incarner aux choix les Tueurs ou les Survivants. L'un des meilleurs titres du genre qui respecte, comme RoboCop, l'oeuvre originale. Si vous êtes curieux, on a sorti le guide du débutant et le guide pour jouer Tueur afin de vous donner un peu d'informations et de conseils avant de commencer. Enfin, Digimon Story: Cyber Sleuth - Hacker's Memory s'apprête aussi à quitter le PS Plus Essential d'avril 2025. À noter que des contenus gratuits qui n'ont rien à voir avec la sélection sont encore disponibles.

Source : PlayStation Blog.