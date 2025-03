Par un malheureux concours de circonstances, le programme du PS Plus de ce mois-ci était une grande première pour le service. En dehors des quelques sorties day one offertes à l’ensemble des abonnés, jamais on n’avait vu un être donné aussi rapidement avec l’abonnement. Face aux ventes décevantes de Dragon Age The Veilguard, EA a décidé de tenter le tout pour le tout en offrant l’une de ses dernières grosses sorties seulement quelques mois après son lancement. Un contrat juteux qui avait permis à Sony de frapper fort, mais qu’en sera-t-il du mois prochain ? On connaît enfin les jeux gratuits du PS Plus d’avril 2025.

Les jeux PS Plus d'avril 2025 annoncés

Le mois de mars est sur le point de s’achever, il est déjà temps de se projeter sur avril et ses sorties marquantes. Entre Day Gones Remastered, Forza Horizon 5 ou même encore Clair Obscur Expedition 33, les joueurs PlayStation auront de quoi s’occuper. Parce que tout le monde n’est pas en mesure de s’acheter les dernières nouveautés ou rééditions, certains préfèrent se contenter des jeux offerts avec le PS Plus. Et comme le veut la routine confortablement installée depuis des années maintenant, les abonnés pourront alors récupérer dès la semaine prochaine un nouveau trio. Petite piqûre de rappel pour les retardataires : il ne vous reste donc plus que quelques jours pour mettre la main sur Dragon Age 4, Sonic Colors Ultimate et Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, avant qu’ils ne cèdent leur place aux jeux « gratuits » du PS Plus d’avril 2025, qui seront donc :

Les trois jeux gratuits du PS Plus d'avril 2025 ©PlayStation

Quand les nouveaux jeux seront-ils disponibles ?

Ces trois nouveaux jeux gratuits du PS Plus Essential, tous issus de licences aussi cultes qu'adorées, seront ainsi disponibles au téléchargement du mardi 1er avril au 6 mai 2025 aux alentours de 11h. On rappelle si besoin est qu’une fois ajoutés à votre bibliothèque, ces titres offerts sont conservés et accessibles aussi longtemps que votre abonnement perdurera ou dès lors que vous l’aurez renouvelé. Quant aux ajouts du PlayStation Plus Extra et Premium, il faudra attendre encore quelques jours avant de connaître leur identité, sachant que les nouveautés seront intégrées au catalogue le 15 avril 2025. Petite piqûre de rappel supplémentaire pour les concernés : plusieurs jeux quitteront le service à cette même date, donc c’est maintenant ou jamais pour les essayer ou les platiner. On retrouve dans le lot d'anciennes disponibilités day one dont Animal Well, Kena: Bridge of Spirits ou encore Tales of Kenzera: Zau.

Source : PS Store