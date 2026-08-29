Le PS Plus va bientôt remplacer les jeux gratuits d'août 2026 par ceux de septembre. Il ne vous reste que quelques jours pour les récupérer et faire 109 € d'économie.

Le PS Plus Essential vient d'annoncer ses prochains jeux gratuits, cela veut dire que le temps est compté pour ceux du mois d'août 2026. Si vous voulez les garder à vie via votre abonnement, ne tardez pas. D'autant plus que l'un de la sélection vous garantit des centaines d'heures de jeu, à savoir Dying Light 2. En plus de cela, deux autres titres qui valent le détour vous attendent.

Récupérez les trois jeux gratuits d'août avec le PS Plus et économisez plus de 100 €

Pour le mois d'août 2026, Sony vous offre 3 jeux gratuits à travers le PS Plus et pas des moindres. Que vous ayez un abonnement Essential ou supérieur, vous pouvez récupérer la sélection. En ajoutant chaque titre à votre bibliothèque, vous vous assurez de pouvoir y jouer tant que vous avez un abonnement au service. Voici donc les trois jeux concernés :

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition | PS5, PS4

Big Walk | PS5

Signalis | PS4, compatible PS5

La sélection du PS Plus pèse sacrément en ce mois d'août 2026 avec trois jeux gratuits d'importance. Avec Dying Light 2, préparez-vous à vous engager dans une grande aventure post-apo où les factions se font la guerre. Big Walk, lui, c'est la nouvelle sensation multi coopérative. Enfin, dans Signalis, vous vous embarquez dans un monde de science-fiction à la recherche de votre partenaire. En les récupérant tous les trois, cela vous fera faire une belle économie puisque vous auriez payez 108,97 € en temps normal.

© PlayStation

Jusqu'à quand récupérer les jeux gratuits du PlayStation Plus Essential ?

Les jeux gratuits mensuels du PS Plus sont à récupérer chaque premier mardi du mois et avant celui du mois suivant. Cela veut dire que le trio offert au mois d'août 2026 ne sera bientôt plus disponible. En effet, vous avez jusqu'au 1er septembre 2026, 9h59 dernier délai pour les ajouter à votre bibliothèque. Alors n'hésitez plus, foncez les récupérez sans attendre et économisez ainsi presque 110 €. Ils vous attendent tous sur le PS Store, accessible depuis votre console PS4 ou PS5, votre ordinateur ou encore l'application PlayStation.