C’est le grand jour pour les abonnés au PS Plus, qui vont dès aujourd’hui pouvoir mettre la main sur les trois nouveaux jeux offerts pour le mois d’août 2026.

C’est un nouveau mois qui démarre pour tout le monde, et notamment pour l’ensemble des services à abonnement. Que l’on parle du PS Plus, du Xbox Game Pass ou même encore d’Amazon Luna, les prochaines semaines représenteront comme tous les mois une opportunité pour ces derniers de renouveler leur catalogue, en permettant aux abonnés de profiter d’une ribambelle de jeux inédits sans débourser le moindre sou supplémentaire. Et cela commence dès aujourd’hui avec le PS Plus, qui accueille les trois nouveaux jeux gratuits d’août 2026, à savoir :

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition | PS5, PS4

Big Walk | PS5

Signalis | PS4

Dying Light 2, la star du PS Plus offerte aux abonnés en août 2026

Premier jeu et non des moindres pour cette sélection PS Plus du mois, les joueurs peuvent désormais récupérer Dying Light 2: Stay Human, jeu d’horreur signé Techland disponible depuis 2022. Suite du premier opus très populaire sorti en 2015, il propose un savant mélange d’action, d’aventure et de survie dans un monde post-apocalyptique hostile où créatures et factions rivales vous donneront bien du fil à retordre. Jouable en solo ou jusqu’à quatre joueurs, il s’agit incontestablement de la star de ce mois d’août pour le PS Plus.

Big Walk fait ses débuts sur le service de PlayStation

Sans pour autant être partisan du fameux « day one » du Xbox Game Pass, le PS Plus reste parfois l’opportunité pour PlayStation de mettre en avant certaines productions. C’est notamment le cas de Big Walk qui, en ce 4 août 2026, fait officiellement son arrivée avec une nouvelle aventure coopérative signée des créatures d'Untitled Goose Game. L’objectif : réussir à relever des défis et résoudre des énigmes en collaborant avec ses amis, en sachant qu’en l’absence de parole, il faut trouver de nouvelles façons de communiquer. Un titre parfait à découvrir grâce au PS Plus, donc.

Signalis va à la rencontre d’un nouveau public grâce au PS Plus

Véritable pépite indépendante sortie en 2022, Signalis est un jeu d’horreur à la croisée des chemins entre Resident Evil, Silent Hill et The Evil Within. Avec son approche délicieusement rétro, le titre de rose-engine n’aura aucun mal à séduire les fans de survival-horror à l’ancienne, qui devront explorer un monde surréaliste aux technologies rétrofuturistes où énigmes, créatures cauchemardesques et terribles secrets n’attendent qu'eux. Un jeu à ne pas manquer pour les abonnés au PS Plus donc, surtout quand il est offert si gracieusement.

Des cadeaux offerts pour la sortie de MARVEL Tokon: Fighting Souls

Précisons que les trois titres devraient être disponibles aux alentours de 11h (heure française) sur le PS Plus, et qu’il suffit de les ajouter à votre bibliothèque pour pouvoir en profiter à vie – en tout cas tant que vous disposez d’un abonnement actif. Enfin, sachez qu’à l’occasion de l’arrivée de MARVEL Tokon: Fighting Souls le 6 août prochain, un pack PS Plus vous sera également offert avec les contenus suivants :

5 avatars inspirés des personnages du jeu, mettant en vedette Captain America, Tornade, Spider-Man, Docteur Fatalis et Ghost Rider.

Un ensemble de poses de personnages pour l’écran des résultats mettant en scène 20 personnages, dont Spider-Man, Miss Marvel, Star-Lord, Peni Parker et bien d’autres.

Source : PlayStation Blog