Sans crier gare, PlayStation vient tout juste de dévoiler la liste des prochains jeux gratuits à venir pour l’ensemble des abonnés au PS Plus, et il y a encore une fois du très lourd.

PlayStation nous a peut-être habitués à être réglé comme une horloge, mais parfois, le constructeur sait aussi nous prendre par surprise. Cela peut-être pour le pire, comme lorsque nous avons appris son intention d’abandonner le marché physique à l’horizon 2028 ; ou pour de meilleures nouvelles, comme celles des prochains jeux offerts aux abonnés du PS Plus pour août 2026. Car oui, contre toute attente, ce n’est cette fois-ci pas le mercredi après-midi que PlayStation a fait sa grande annonce, mais aujourd’hui.

Les jeux gratuits du PS Plus pour le mois d’août 2026 révélés

À la surprise générale, c’est donc finalement en ce mardi après-midi que PlayStation a officiellement levé le voile sur les futurs jeux gratuits du PS Plus, qui seront tous disponibles dès le 4 août prochain. Et pour accompagner le fameux Big Walk, dont nous avions déjà connaissance depuis le State of Play du mois dernier, la firme a décidé d’aller chercher deux beaux jeux très appréciés du public. Voici la liste complète :

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition | PS5, PS4

Big Walk | PS5

Signalis | PS4

Du jeu de zombies au contenu aussi gargantuesque que généreux, du jeu coopératif à l’ambiance singulière et à l’approche originale, du survival-horror indépendant de haute volée… Pas de doute : le PS Plus devrait une fois de plus parvenir à contenter de nombreux joueurs avec des expériences de jeu radicalement différentes ; toutes récupérables gratuitement jusqu'au 31 août 2026.

© PlayStation

Pour célébrer l’arrivée prochaine de MARVEL Tokon: Fighting Souls, prévu pour le 6 août prochain sur PS5 et PC, PlayStation annonce également la possibilité pour tous les abonnés au PS Plus de récupérer un pack gratuit aux couleurs du jeu, qui donnera alors accès aux contenus suivants :

Cinq avatars inspirés des personnages de MARVEL Tōkon: Fighting Souls, mettant en vedette Captain America, Tornade, Spider-Man, Docteur Fatalis et Ghost Rider.

Un ensemble de poses de personnages pour l’écran des résultats mettant en scène 20 personnages, dont Spider-Man, Miss Marvel, Star-Lord, Peni Parker et bien d’autres.

Les jeux gratuits du mois de juillet 2026 encore disponibles

En attendant, n’oubliez pas qu’il vous reste encore une bonne semaine pour télécharger les jeux PS Plus gratuits du mois de juillet 2026, qui resteront donc disponibles jusqu’au 4 août prochain. Pour rappel, cela comprend les trois titres suivants :

Call of Duty: Modern Warfare III – Cross-Gen Bundle | PS5, PS4

For the King II | PS5, PS4

CrossCode | PS5, PS4

Source : PlayStation Blog