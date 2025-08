Après les festivités marquant les 15 ans du PS Plus, retour à la normale. En juillet, Sony a surpris son petit monde en célébrant comme il se devait cet anniversaire symbolique de son service d’abonnement. Les membres du PlayStation Plus Extra et Premium ont particulièrement été gâtés avec plusieurs jeux et belles surprises, dont l’arrivée de Cyberpunk 2077 dans le catalogue. Le calendrier reprend donc son cours avec le programme habituel. Sony vient donc de déployer les trois jeux gratuits du PS Plus d’aout 2025 et c’est un très beau trio qui attend l’ensemble des abonnés.

Les jeux PS Plus d'aout 2025 disponibles

On rappelle, si besoin est, que les trois jeux offerts avec le PlayStation Plus Essential sont disponibles pour tous les abonnés. Quelle que soit la formule souscrite, les membres du service peuvent alors récupérer leur trio mensuel depuis leur console, leur téléphone ou la version web du PS Store. Une fois réclamés, les titres en question restent indéfiniment dans leur bibliothèque avec une seule condition : il faudra impérativement avoir un abonnement PS Plus actif pour en profiter. Du 5 août au 2 septembre 2025, vous pouvez donc récupérer les trois nouveaux jeux gratuits, à savoir Lies of P, Day Z et My Hero One’s Justice 2.

Lies of P, la tête d'affiche du PS Plus d'août 2025

Ces dernières années, le genre du soulslike a explosé et les amateurs ont vu les propositions fleurir. Parmi les jeux qui se sont démarqués par leur originalité, il y a Lies of P. Ce jeu macabre s'inspire en effet du conte de Pinocchio, offrant une réinterprétation sombre de l'œuvre de Carlo Collodi. Ici, Pinocchio part à la recherche du mystérieux Geppetto, mais la tâche ne sera pas de tout repos. La ville de Krat, autrefois paisible et pleine de vie, est désormais frappée par la folie et la soif de sang. Ce jeu gratuit PS Plus a séduit son public grâce à ses combats de boss nerveux comme exigeants, à la personnalisation des builds riche, et plus globalement son gameplay bien ficelé.

Day Z, la survie, la vraie

Autrefois pionnier du genre, il est aujourd'hui un incontournable de la survie. Dix ans après sa sortie, DayZ est toujours activement suivi par son studio, Bohemia Interactive. Dans ce jeu de survie hardcore, un maximum de 60 joueurs tentent de survivre dans un monde post-apocalyptique peuplé d'infectés et d'autres survivants prêts à en découdre. Alliez-vous à eux, tirez sur tout ce qui bouge, construisez une base, partez dénicher de précieuses ressources… Tous les moyens sont bons pour survivre dans ce jeu gratuit du PS Plus d'août 2025.

My Hero One’s Justice 2

Place à la baston et aux super-héros avec le petit dernier de ce trio. Suite du célèbre jeu de combat, My Hero One’s Justice 2 propose un roster encore plus dantesque et donc encore plus d’Alters à maîtriser. Revivez les scènes iconiques de l’anime My Hero Academia lors de combats épiques dans de gigantesques arènes.

Source : PlayStation