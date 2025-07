C’est une annonce que l’on attendait pas avant demain après-midi et pourtant… Comme tous les mois, Sony mettra à disposition de l’ensemble de ses abonnés trois nouveaux jeux gratuits. Trois titres qui pourront être récupérés et ajoutés à la bibliothèque pendant un mois complet, après quoi ils seront conservés aussi longtemps que l’abonnement PS Plus perdurera ou qu’il sera renouvelé. L’annonce est systématiquement faite le mercredi avant le premier mardi du mois, mais PlayStation a décidé de bousculer son calendrier en dévoilant les jeux gratuits du PS Plus d’aout 2025 avec une petite journée en avance.

Voici les jeux gratuits du PS Plus d'aout 2025

Petite surprise de ce mardi après-midi. Sony vient de dévoiler les trois nouveaux jeux offerts à l’ensemble des abonnés PlayStation Plus et vu le line-up on peut comprendre cette précipitation, qui ressemble surtout à un article publié un peu trop tôt. En août 2025, tous les membres du PS Plus auront donc le droit à un très bon souls-like qui a fait beaucoup parler de lui, à un incontournable de la survie, et un jeu de baston issu d’un des mangas les plus populaires de ces dernières années. Voici donc sans plus attendre les trois jeux gratuits du PS Plus d’aout 2025 :

Lies of P | PS5, PS4 : très bon soulslike macabre s'inspirant du conte de Pinocchio. Une réinterprétation sombre du célèbre conte de Carlo Collodi, où Pinocchio est à la recherche du mystérieux M. Geppetto.

: très bon soulslike macabre s'inspirant du conte de Pinocchio. Une réinterprétation sombre du célèbre conte de Carlo Collodi, où Pinocchio est à la recherche du mystérieux M. Geppetto. Day Z | PS4 : jeu de survie hardcore où un maximum de 60 joueurs doivent survivre dans un monde post-apocalyptique peuplé d'infecté et de survivants. Un incontournable en son genre.

: jeu de survie hardcore où un maximum de 60 joueurs doivent survivre dans un monde post-apocalyptique peuplé d'infecté et de survivants. Un incontournable en son genre. My Hero One’s Justice 2 | PS4 : suite du célèbre jeu de combat avec un plus gros roster et encore plus d'Alters à contrôler lors d'affrontements épiques dans de gigantesques arènes.

La liste des jeux gratuits du PS Plus d'aout 2025 ©Sony

Quand les nouveaux jeux gratuits seront-ils disponibles ?

Ces trois nouveaux jeux gratuits du PS Plus seront donc disponibles du 5 août au 2 septembre 2025. On rappelle encore une fois qu'une fois ajoutés à votre bibliothèque avant cette échéance vous les conservez et ils sont dispo dès lors que vous avez un abonnement actif. Il ne vous reste donc plus que quelques jours pour récupérer les derniers en date, à savoir Diablo 4, Jusant et The King of Fighters 15. Quant aux ajouts du PS Plus Extra et Premium, il faudra patienter à la mi-août pour connaître leur identité. Les nouveaux arrivants devraient être déployés le mardi 19 août 2025. On rappelle par ailleurs que 14 jeux quitteront le service dont The Witcher 3 et Star Wars Jedi Survivor. Vous avez donc encore quelques semaines pour les terminer ou les essayer.