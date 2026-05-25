Avis aux abonnés PS Plus, vous pouvez récupérer dès maintenant un jeu gratuit et le conserver définitivement, mais il faut faire vite, l'offre est sur le point de prendre fin.

Avis aux joueurs PS5 abonnés au PS Plus, une offre relativement rare est en cours et vous permet de mettre la main sur un jeu gratuit que vous pouvez garder à vie. Si nous sommes habitués aux promotions en tout genre, aux jeux ajoutés aux différents catalogues Extra & Premium ou encore ceux qui sont proposés gratuitement chaque mois dans le PS Plus Essential, il est assez rare que l'on puisse ajouter définitivement un jeu à sa collection. en revanche il ne faudra pas trop trâiner, l'offre est sur le point d'expirer.

Un jeu gratuit à garder à vie sur PS4 et PS5 avec le PS Plus

Tous les abonnés au PS Plus peuvent dès maintenant récupérer un petit jeu gratuit directement depuis le PS Store. Certainement pas de quoi faire passer la pilule de l'augmentation de prix de l'abonnement, mais c'est un petit cadeau appréciable. Il s'agit de Woodle Tree Adventures Deluxe, un jeu de plateforme 3D qui n'est pas sans rappeler les classiques des années 90. On y incarne une petite bûche, Woodle, qui doit tout faire pour sauver sa planète en parcourant pas moins de 8 mondes différents afin de mettre la main sur de l'eau magique. Une ode quelque peu écologique, présentée comme un petit conte.

Ce jeu gratuit pour tous les abonnés au PS Plus mélange des séquences de plateformes à quelques puzzles, dans des niveaux qui rappellent parfois des ténors du genre comme Super Mario World 3D notamment. Le tout est enrobé dans une direction artistique aux couleurs vives, pour ne pas dire saturées, qui donne à Woodle Tree Adventures un aspect presque cartoonesque. Petite cerise sur le gâteau, c'est l'édition Deluxe du jeu qui est offerte grâce au PS Plus. Vous pourrez ainsi profiter d'un gameplay amélioré, d'une caméra optimisée, et des sacro-saints 60 fps. S'ajoutent à cela quelques bonus comme de nouveaux objets et tenues à débloquer pour notre petit héros de bois.

Woodle Tree Adventures Deluxe est disponible gratuitement pour tous les abonnés au PS Plus sur PS4 et PS5, jusqu'au 28 mai 2026 00h59. Passé ce délai, le jeu redeviendra payant et il vous en coûtera alors un peu moins de 5 euros.

Bande-annonce de Woodle Tree Adventures, gratuit sur PS4 et PS5 jusqu'au 28 mai 2026 avec le PS Plus.

Source : PS Store