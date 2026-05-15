Depuis une semaine, tous les abonnés au PS Plus peuvent récupérer leur peuvent récupérer leur fournée mensuelle de jeux gratuits. Pour mai 2026, PlayStation a sorti l’artillerie lourde, plus que les mois précédents en tout cas, avec le carton EA FC 26, accompagné de deux souls-like très bons dans leur genre : Nine Sols et Wuchang Fallen Feathers. Un trio au-dessus de la moyenne précédente, qui sera suivi du second service, réservé aux membres du PS Plus Extra et Premium. Le menu proposera un peu moins d’une dizaine d’ajouts au catalogue, dont deux mondes ouverts gargantuesques capables d’engloutir à eux seuls des centaines d’heures de votre temps : Red Dead Redemption 2 et Star Wars Outlaws. Comme si le buffet n’était pas assez copieux, un petit jeu gratuit supplémentaire est disponible par surprise pour tous les membres du PS Plus.

Un autre jeu gratuit PS Plus qui n'était pas au programme

C’est sûr qu’à côté du trio mensuel, il fait un peu pâle figure et ressemble plus à un lot de consolation pour les chasseurs de trophées. Avec ses airs de démo technique sortie d’un vieux carton N64 ou Dreamcast, ce nouveau jeu gratuit avec le PS Plus a tout du plateformer 3D candide et coloré qui fait vibrer la corde nostalgique. Dans Woodle Tree Adventures, vous contrôlez une petite brindille souriante chargée de récolter des gouttes magiques réparties à travers six mondes bourrés de plateformes flottantes et de secrets cachés ça et là.

On retrouve sans mal tous les éléments classiques d’un jeu du genre des années 90, même sa caméra parfois plus hostile que les ennemis eux-mêmes. Un jeu gratuit PS Plus qui parlera surtout aux nostalgiques de Banjo Kazooie et Mario 64, sans la finition si caractéristique de Nintendo. Un titre minimaliste en somme, qui a charmé les joueurs pour ses graphismes tout mignons, son souffle nostalgique, ses plateformes bien pensées, mais qui pèche sur la réalisation et sa durée de vie estimée à 1h montre en main.

Les jeux gratuits de mai 2026 disponibles

On en profite, comme toujours, pour faire une petite piqûre de rappel aux retardataires. Les trois jeux gratuits du PS Plus de mai 2026 restent disponibles jusqu'au 2 juin prochain. Une sélection composée du rouleau compresseur EA FC 26, de l'excellent Nine Sols et son mélange de metroidvania nerveux et de Sekiro taoïste, ainsi que de Wuchang Fallen Feathers, souls-like brutal plongé dans une Chine mythologique rongée par la folie. A récupérer dès maintenant avec votre abonnement.

Source : PS Store