Un premier jeu gratuit du PlayStation Plus de mai 2025 aurait déjà leaké à cause de PlayStation. Un excellent titre, l'un des meilleurs dans son genre

Chaque mois le PS Plus offre plusieurs jeux gratuits à ses abonnés. Il s’agit là d’un petit supplément permettant à tous les joueurs d’agrandir leur bibliothèque sans avoir à verser un centime de plus. Il ne vous reste d’ailleurs plus beaucoup de temps pour récupérer les jeux d’avril 2025 que sont RoboCop : Rogue City, The Texas Chainsaw Massacre et Digimon Story : Cyber Sleuth. Pensez à les ajouter à votre bibliothèque avant qu’il ne soit trop tard et que les titres suivants ne débarquent. Pour le moment, la liste complète des prochains jeux du PS Plus de mai 2025 n’est pas encore officielle, mais un leak vient de dévoiler l’un d’entre eux et il est excellent. Si c’est confirmé, vous devriez adorer.

Un premier jeu gratuit déjà dévoilé pour le PS Plus de mai 2025 ?

Nous ne devrions plus avoir besoin d’attendre bien longtemps avant que PlayStation ne dévoile la liste des jeux du PS Plus de mai 2025. Des petits malins auraient même déjà découvert l’identité de l’un d’entre eux… à cause de PlayStation justement. Un leak qui, s’il est vrai, devrait faire plaisir à pas mal de joueurs. Plusieurs joueurs ont en effet découvert que PlayStation aurait listé en avance Until Dawn Remake en tant que jeux offerts au PS Plus de mai 2025.

Initialement sorti en 2015, le jeu de Supermassive a eu le droit à une petite refonte fin 2024. La nature même du jeu n’a pas bougé d’un iota, mais l’ensemble a eu le droit à un sérieux coup de frais et même l’ajout d’un petit prologue. Si l’on peut quelque peu pester sur l'intérêt d’un tel remake finalement, le fait est qu’Until Dawn reste l’un des meilleurs jeux de son genre et que le remake est assurément la meilleure version du jeu actuellement.

Capture d'un utilisateur Reddit

Pour le moment, rien n’est complètement gravé dans le marbre puisque PlayStation n’a pas encore communiqué officiellement sur le sujet. L’affichage du jeu en tant que titre du PS Plus de mai 2025 semble avoir aussi été rectifié. Une erreur ? C’est possible d’autant que de voir Until Dawn Remake offert est plus que plausible. Par ce biais, PlayStation ferait un peu de promotion pour l’adaptation cinématographique actuellement dans les salles obscures. Le film Until Dawn divise beaucoup, mais le film vient tout juste de sortir au cinéma et un petit coup de pouce ne lui ferait pas de mal.

Verdict d’ici quelques jours lorsque PlayStation annoncera tous les jeux PS Plus de mai 2025. À vos prédictions !

