Dans quelques heures, nous ferons nos adieux à 2025. Une année particulière pour l’industrie, ponctuée encore une fois par de nombreux licenciements en interne et des hausses de prix pour les consommateurs. Comme la concurrence, les membres du PlayStation Plus en ont eux aussi les frais. Et alors que le PS Plus de janvier 2026 marquera la fin d’une ère, les abonnés attendent plus que jamais au tournant les premiers jeux gratuits du mois. En effet, Sony a d’ores et déjà annoncé un changement important : la fin des titres PS4 dans la sélection du PlayStation Plus Essential, privant des millions de joueurs encore restés sur la console de l’avantage phare du service, en attendant de passer à la PS5. Mais avant que l’on ne puisse découvrir réellement les projets du géant japonais, le premier jeu gratuit du PS Plus de janvier 2026 a déjà leaké.

L'un des jeux du PS Plus de janvier 2026 a leaké

C’est la petite surprise avant le passage à la nouvelle année. Notre datamineur français Billbil-Kun fait une dernière révélation avant le baisser de rideau de 2025. Comme à son habitude, lorsqu’il se décide à nous dévoiler certains plans de PlayStation en avance, le leaker a révélé la tête d’affiche du PS Plus Essential de janvier 2026. Need for Speed Unbound sera donc l’un des premiers titres offerts l’année prochaine. Sorti en 2022, ce jeu a dynamité la saga avec un style visuel audacieux et un gameplay frénétique. Il fusionne en effet l'animation cel-shadée et des décors réalistes, créant une esthétique unique. Aux commandes de votre bolide, avec des options de personnalisation vastes, vous devrez défier des adversaires tout en échappant à la police dans des courses effrénées. Un bon titre, qui a su redéfinir l’expérience de la licence tout en restant fidèle à ses racines.

Les trois jeux gratuits du PS Plus de janvier 2026 seront révélés dans leur intégralité cet après-midi. Ils seront ensuite disponibles du 6 janvier au 3 février 2026 aux alentours de 11h, heure française. Il ne vous reste donc plus que quelques jours pour mettre la main sur les cinq titres offerts pour terminer l’année en beauté, à savoir Neon White, LEGO Horizon Adventures, Killing Floor 3, The Outlast Trials et Synduality Echo of Ada.

Source : BillbilKun