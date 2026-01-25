Ce mercredi 28 janvier 2026, Sony communiquera officiellement sur les prochains jeux offerts à l'ensemble des abonnés de son service. Un planning de communication bien rodé et respecté à la lettre, mais qui se heurte souvent à un obstacle : le datamineur français Billbil-Kun. Depuis quelque temps, notre leaker national a repris du service en dévoilant à l’avance l’une des têtes d’affiche du prochain trio de jeux gratuits offerts avec le PS Plus. Pour février 2026, il faudrait ainsi s’attendre à un mois potentiellement faiblard selon cette source, réputée fiable lorsqu’il s’agit du service.

Le premier jeu gratuit PS Plus de février 2026 a leaké

Le premier jeu offert avec le PlayStation Plus Essential en février 2026 est ainsi un jeu de sport, comme Sony aime régulièrement nous en donner. Place cette fois à la boxe avec Undisputed. Une production qui a reçu un accueil très mitigé depuis sa sortie en 2024. Sur ce prochain jeu gratuit PS Plus, il se présente comme le retour de la boxe authentique avec plus de 60 coups individuels et 70 boxeurs, ainsi qu’un système de combat axé sur des feintes et des contres qui exigent de la finesse plutôt que de matraquer tous les boutons au petit bonheur la chance. Dans la réalité, ce premier jeu gratuit PS Plus de février 2026 peine à convaincre. Les hitbox sont souvent capricieuses, et la jouabilité laisse à désirer, notamment à cause d’un manque d’ajustements malgré les retours répétés des joueurs.

Ce n’est cependant qu’un seul des jeux gratuits PS Plus de février 2026. Les deux autres restent pour l’heure un mystère, même pour le datamineur de service. Il faudra donc patienter encore quelques jours avant de connaître leur identité. En attendant, Undisputed et ces deux jeux gratuits inconnus seront tous les trois disponibles à compter du 3 février 2026.

Bande-annonce en anglais d'Undisputed, prochainement offert avec le PS Plus

Source : Billbil-Kun