Avant de devenir gratuit pour tous les abonnés PS Plus, l’un des trois titres offerts en août 2026 va faire de grands changements, et ils ne pouvaient pas mieux tomber.

Les trois jeux gratuits du PS Plus d’août 2026 seront disponibles dès mardi prochain. Pour cette occasion, l’un des titres offerts va s’offrir d’importants changements. Techland a en effet confirmé qu’une nouvelle mise à jour majeure de Dying Light 2 sera déployée la veille de son arrivée dans le PS Plus. Et ce n’est pas un hasard puisque le studio polonais souhaite améliorer les premiers pas des nouveaux joueurs, qui devraient être particulièrement nombreux à découvrir le jeu grâce au PS Plus.

Des changements pour Dying Light 2 avant d'être gratuit avec le PS Plus

Dès le 3 août 2026, les débuts sur Dying Light 2 devraient donc être nettement moins laborieux. La mise à jour 1.29 permettra en effet aux joueurs de gagner des niveaux et de débloquer des compétences deux fois plus plus rapidement pendant les 10 premières heures du jeu. Plusieurs capacités essentielles, comme la célèbre Demi-volée, l’attaque lourde, ou encore la glissade seront accessibles beaucoup plus tôt, afin de garantir une meilleure expérience d’entrée de jeu. Techland explique vouloir permettre aux membres du PS Plus, et tout autre nouveau joueur, de profiter plus rapidement de tout le potentiel de Dying Light 2, que ce soit son parkour ou ses combats.

La mise à jour 1.29 du jeu s’accompagnera également d’ajustements sur l’ambiance visuelle. Désormais, les lampes UV, omniprésentes dans cette tête d’affiche du PS Plus d’août 2026, troqueront leur teinte rose-violette actuelle pour un bleu vif, afin de coller davantage au rendu de Dying Light: The Beast, standalone du jeu. Après l’arrivée de Dying Light 2 dans le PS Plus Essential, Techland enchaînera ensuite le 6 août avec une nouvelle salve de contenus gratuits comprenant des cartes créées par la communauté et « inspirées de l’exploration en monde ouvert », précise le studio polonais.

Pour mémoire, The Breath est une initiative proposant gratuitement de nouvelles expériences, de nouvelles façons de jouer et des mondes thématiques dans Dying Light 2 : Stay Human. De nouveaux défis et niveaux sont ainsi distillés chaque semaine jusqu’au 2 septembre 2026. La liste de l'ensemble des changements de la mise à jour 1.29 de Dying Light 2 sera communiquée le jour de son déploiement, le 3 août 2026.

Quand Dying Light 2 sera disponible avec le PlayStation Plus ?

Dying Light 2 sera donc gratuit pour tous les abonnés PS Plus à compter du mardi 4 août 2026, aux alentours de 11h. Comme toujours, les titres seront accessibles indéfiniment tant qu’un abonnement est actif ou le redevient. Les trois jeux gratuits du PS Plus d’août 2026 sont donc :

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Source : Techland