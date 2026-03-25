Les jeux du PS Plus d'avril 2026 n'ont pas encore été officialisés, mais l'un des gros titres phares a d'ores et déjà leaké. Après un mois de mars plutôt généreux avec notamment Monster Hunter Rise, The Elder Scrolls Online ou encore PGA Tour 2K25, PlayStation prévoit du très lourd pour le mois prochain avec un AAA qui a beaucoup séduit lors de sa sortie et va même avoir le droit à une suite prochainement.

Un très gros jeu gratuit a leaké pour le PS Plus d'avril 2026

On doit cette nouvelle fuite avant l'heure à Billbil-kun, fidèle informateur qui a souvent le nez fin pour dénicher certaines grosses annonces en avance. Une fois n'est pas coutume il nous partage sa découverte concernant l'un des prochains jeux clés du PS Plus. En général il y a toujours un gros titre qui sort un peu du lot. En avril 2026, le seigneur des jeux gratuits du PS Plus sera visiblement Lords of the Fallen.

Le célèbre RPG XXL de CI Games a rencontré un joli succès à sa sortie avec sa proposition visuellement impressionnante du souls-like. Très inspiré des jeux à succès de FromSoftware, Dark Souls et Elden Ring en tête, Lords of the Fallen nous plonge dans un univers de dark fantasy où le monde est divisé en deux plans, l'un balafré par la guerre, l'autre envahi par les ténèbres et les créatures. On incarne un Noir-Croisé dont la mission sera de purger le mal en renversant le dieu démon Adyr.

Avant d'arriver dans le PS Plus en tant que jeu gratuit d'avril 2026, Lords of the Fallen a reçu d'importantes mises à jour. Notamment l'énorme version 2.5 qui a grandement amélioré le jeu sur plusieurs points et avec du nouveau contenu. Lords of the Fallen sera donc disponible pour les abonnés au PS Plus dès le 7 avril 2026 et ce jusqu'au 5 mai 2026. En attendant, vous pouvez toujours profiter des jeux actuels et les ajouter à votre collection. Monster Hunter Rise, PGA Tour 2K25, Slime Rancher 2 et The Elder Scrolls Online Collection Gold Road seront disponibles jusqu'au 7 avril prochain juste avant la relève.

source : Billbil-kun