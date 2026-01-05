L’un des avantages des jeux offerts via le PS Plus, c’est qu’ils permettent souvent de découvrir des pépites insoupçonnées. Et à en croire les joueurs, le mois de janvier en cache une belle.

Certains tendent parfois à assurer le contraire, mais des analyses nous l’ont prouvé : le PS Plus est en réalité un service bien plus intéressant qu’on ne peut l’imaginer. En effet, outre le fait de nous faire économiser de belles sommes tout au long de l’année, le service de PlayStation nous permet aussi et surtout de tester un grand nombre de titres sans surcoût supplémentaire grâce aux jeux offerts mensuellement. Des jeux qui, parfois, cachent de très belles pépites. Et le nouveau cru à venir en ce mois de janvier 2026 nous le prouve encore une fois.

Core Keeper, cette pépite cachée à venir dans le PS Plus

En effet, en plus de pouvoir découvrir des titres comme Need for Speed Unbound et Disney Epic Mickey: Rebrushed dès demain, les abonnés au PS Plus auront également l’opportunité de découvrir Core Keeper, un jeu de survie en 2D pixel art sorti en août 2024. Développé par Pugstorm, celui-ci invite les joueurs à se glisser dans la peau d’un explorateur, dont l’objectif est de mettre au jour les secrets d’une vaste caverne oubliée depuis la nuit des temps.

« Dans cette aventure bac à sable primée, conçue pour 1 à 8 joueurs, tes choix façonnent un périple épique dans les méandres d’une mine souterraine » expliquent alors les développeurs à son sujet. Car Core Keeper n’est pas seulement un jeu d’exploration et de recherche de trésors. C’est aussi un jeu de farm et de gestion, où il est possible de construire sa base pour se créer son petit coin personnalisé. « Cultive ton jardin, pêche dans des eaux mystérieuses, maîtrise un large éventail de recettes, élève et prends soin d’animaux » peut-on notamment lire dans le pitch du jeu.

De quoi promettre de belles aventures aux abonnés du PS Plus, donc, qui vont pouvoir se lancer dans un titre quelque peu passé sous les radars malgré ses très bons retours. Car Core Keeper, c’est un joli score de 85 sur Metacritic, mais aussi des évaluations « extrêmement positives » sur Steam, où il atteint un score de 96% pour près de 1 300 avis. Et ce sera donc à retrouver dès demain, le 6 janvier plus précisément, dans les nouveaux jeux offerts du PS Plus.

