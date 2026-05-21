Peu après l'annonce et la mise en place d'une hausse de prix du PS Plus, on découvre que PlayStation a discrètement fait de même pour toutes ses formules.

Il y a quelques jours, PlayStation annonçait, très peu de temps après celle de l'augmentation du prix de la PS5, que son service d'abonnement PS Plus allait également connaître une hausse de ses tarifs. Dans sa communication, il semblait toutefois que seul le palier Essential allait en faire les frais, passant à 9,99 euros par mois, ou 27,99 pour 3 mois. Alors que cette nouvelle tarification est active depuis ce 20 mai 2026, il s'avère finalement que toutes les formules ont discrètement connu le même traitement, au grand dam légitime des abonnés.

Une frappe discrète mais très douloureuse au porte-monnaie des abonnés du PS Plus

Le communiqué initial de Sony indiquait : « À compter du 20 mai, les prix du PS Plus pour les nouveaux clients augmenteront dans certaines régions », mais il ne mentionnait que les changements de prix du PS Plus Essential. Maintenant que ces changements sont actifs, les abonnés ont finalement réalisé que toutes les formules en faisaient finalement les frais, comme suit, d'après ce qu'on a pu glaner de notre côté :

PS Plus Essential : de 8,99 à 9,99 euros par mois ou de 24,99 à 27,99 euros tous les 3 mois

Extra : de 14,99 à 16,99 euros par mois ou de 39,99 à 43,99 euros tous les 3 mois

Premium : de 17,99 à 19,99 euros par mois ou de 49,99 à 54,99 euros par mois

Comme indiqué précédemment, l'abonnement annuel pour toutes les formules PS Plus ne semble a priori pas affecté, en tout cas pour l'instant. Tel ne serait cependant pas le cas dans toutes les régions du globe, comme par exemple l'Australie qui aurait de son côté connu une hausse complète, jusque dans l'abonnement annuel. Naturellement, face à un tel manque de transparence de la part de PlayStation, avec des augmentations quelque peu sous le menton ou très mal communiquées, la grogne des joueurs est grande, et beaucoup risquent de couper les ponts avec le PS Plus, n'estimant plus que le prix en vaut la chandelle, et cette hausse n'a fait qu'exacerber cette opinion de la part des abonnés.

Source : PS Plus