Avis à celles et ceux qui souhaitent acheter leur abonnement PS Plus pour pas cher, de nouvelles promos sont arrivées. Elles concernent l’ensemble des formules et l’ensemble des joueurs, abonnés ou non.

Sony continue sa campagne de séduction. Pour (re)conquérir les joueurs qui ne seraient pas encore abonnés au PS Plus ou qui auraient quitté le service, l’éditeur japonais ne ménage pas ses efforts. Jeux mensuels toujours plus pertinents, catalogue de la formule Extra toujours plus attractif et des jeux rétro qui arrivent enfin petit à petit. Le service est en perpétuelle évolution et PlayStation souhaite qu’on lui donne une chance, quitte à sacrifier le prix de son abonnement. Pour la première fois de l’année, et certainement pas la dernière, les différentes offres du PS Plus sont en promos et il y en a pour tout le monde.

Le PS Plus de nouveau en promo sur le PS Store

L’opération reconquête est relancée. Pendant quelques jours seulement, les joueuses et les joueurs PlayStation pourront s’abonner au PS Plus à prix dérisoire, ou profiter d’une jolie remise pour reconduire leur abonnement en cours. Sony ne lésine pas sur les moyens pour pousser à l’achat celles et ceux qui n’ont pas encore craqué. L’éditeur leur offre une chance de tester son service pendant un mois à un prix d’or. Le PlayStation Plus Essential passe donc à 1€ au lieu de 8,99€, l’Extra à 3€ contre les 13,99€ demandés habituellement quand la formule Premium ne sera facturée que 5€ à la place de 16,99€. Il faudra néanmoins se décider rapidement, l’offre sur les abonnements mensuels n’étant valable que du 3 au 5 mars 2023.

Les membres actuels du PS Plus ne seront pas mis sur la carreau pour autant. Du 3 au 9 mars 2023, les abonnés existants peuvent profiter de -35% pour passer à la formule supérieure. L’occasion idéale pour craquer pour le PlayStation Plus Extra ou Premium avec un abonnement à longue durée, puisque c’est la première fois que l’éditeur fait un geste commercial pour la mise à niveau. On rappelle que le prix varie d’une personne à une autre, puisqu’il dépend de la durée restante de l'abonnement, le calcul étant fait au prorata. Pour résumer ces nouvelles promos PS Plus, cela donne :

Promos PS Plus pour les non abonnés

PS Plus Essential 1 mois : 1€ au lieu de 8,99€ (-88%)

: 1€ au lieu de 8,99€ (-88%) PlayStation Plus Extra 1 mois : 3€ au lieu de 13,99€ (-78%)

: 3€ au lieu de 13,99€ (-78%) PS Plus Premium : 5€ au lieu de 16,99€ (-70%)

Promos PlayStation Plus pour les abonnés

PS Plus Extra ou Premium : 35% de remise sur la mise à niveau (prorata sur la durée restante de l'abonnement en cours).