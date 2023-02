Le temps ont changé depuis le lancement de la PS5. Sony a lancé ses nouvelles offres PS Plus en réponse au Xbox Game Pass et l’un des avantages des abonnés était devenu obsolète. Sony va purement et simplement y couper court.

Les nouveaux jeux « gratuits » du PS Plus Essential ont été officialisés. Comme tous les mois la surprise avait été gâchée par des leaks, mais ce sera bien un nouveau trio accompagnés d’une grosse extension qui seront disponibles en février. Sony a cependant réussi à garder une annonce sous le coude : la fin d’un des avantages pour les abonnés jouant sur PS5.

Les abonnés PS Plus vont perdre un avantage

Les abonnés PS Plus vont une nouvelle fois être servis ce mois-ci. Sony vient de confirmer que l’excellent OlliOlli World, Mafia Definitive Edition, Evil Dead the Game et le DLC Destiny 2 Beyond Light pourront tous être téléchargés dès le 07 février, et ce jusqu’au 06 mars 2023 à 11h, heure française. Une annonce attendue qui s’accompagne néanmoins d’une nouvelle plus mitigée : le PS Plus aura prochainement un avantage en moins. La firme japonaise a en effet confirmé ce mercredi 1er février qu’elle mettrait prochainement fin à la Collection PlayStation Plus.

Depuis le lancement de la PS5 en 2020, les joueurs ayant craqué pour la console nouvelle génération pouvaient profiter d’un catalogue regroupant certains des plus grands hits de la PS4. A compter du 9 mai 2023, la Collection PS Plus ne sera plus offerte. « Nous allons continuer à ajouter des titres à notre grandissante bibliothèque de Jeux Mensuels et du Catalogue de Jeux PlayStation Plus, alors n’hésitez pas à revenir chaque mois vérifier quels sont les nouveaux titres que vous pouvez réclamer », explique Sony dans son communiqué.

20 jeux à récupérer rapidement

Une décision qui fait sens, puisque Sony a entre-temps lancé son tout nouveau PlayStation Plus désormais décliné en trois formules. La collection était alors devenue presque obsolète tant les titres offerts dans le cadre du PS Plus Extra et Premium étaient plus intéressants. Si vous n’avez pas encore réclamé les titres en question, vous avez donc jusqu’au début mai pour les télécharger. On rappelle que la collection comprend :

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7

Une fois ajoutés à votre bibliothèque, vous pourrez continuer à y jouer après le 9 mai tant que vous êtes abonnés au PS Plus.