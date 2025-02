Après la panne mondiale du PSN, Sony devait forcément réagir, notamment en ce qui concerne le PS Plus. Un geste était attendu pour "dédommager" les joueurs et, tout simplement, montrer un signe de bonne volonté.

Le PS Plus est un véritable succès. De temps en temps, pour se faire découvrir, PlayStation offre un accès gratuit temporaire. L'objectif ? Permettre aux joueurs de tester le service et, pourquoi pas, convaincre les plus réticents de passer à l'abonnement. C'est justement le cas cette fois encore.

PS Plus propose cette fonctionnalité gratuitement

Bonne nouvelle pour les joueurs PlayStation ! Du 13 au 15 février, vous pourrez jouer en ligne gratuitement, sans avoir besoin d’un abonnement PS Plus. Une occasion parfaite pour tester le multijoueur et retrouver vos amis sur vos jeux préférés. Récemment, le PlayStation Network a connu une grosse panne. De nombreux joueurs ont été privés de connexion, ce qui a gâché leur expérience de jeu. Pour s’excuser, Sony a déjà offert cinq jours supplémentaires aux abonnés PlayStation Plus. Mais ceux qui n’étaient pas abonnés n’avaient encore rien reçu.

Ce week-end multijoueur gratuit PS Plus semble donc être une manière pour Sony de compenser tout le monde. Et c’est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent profiter du mode en ligne sans payer. Tous les jeux avec un mode en ligne seront accessibles. Sony met en avant des titres comme EA Sports FC 25, Call of Duty: Black Ops 6 et EA Sports College Football 25. Mais en réalité, vous pourrez jouer en ligne à n’importe quel jeu de votre bibliothèque tant qu’il dispose d’un mode multijoueur. Que vous soyez fan de FPS, de jeux de sport ou de coopération, vous trouverez forcément de quoi vous amuser !

Call of Duty Black Ops 6 Saison 1

Une bonne opportunité pour tester le PlayStation Plus

Ce week-end pourrait aussi donner envie à certains de s’abonner au PS Plus. À partir du 18 février, les abonnés Extra et Premium auront accès à Lost Records: Bloom & Rage, le nouveau jeu narratif de Don’t Nod. Les abonnés Premium pourront aussi redécouvrir Patapon 3, un grand classique de la PSP, ajouté au catalogue des jeux rétro.

Ce genre d’initiative est rare, alors autant en profiter ! Que ce soit pour tester un nouveau jeu, affronter vos amis en ligne ou simplement voir si le PlayStation Plus vaut le coup, ce week-end s’annonce idéal. Ne perdez pas de temps car il n'y finalement pas beaucoup de temps.

Source : PlayStation