Les promos PS Plus du Black Friday sont à peine terminées, que Sony enchaîne déjà avec une nouvelle campagne de séduction. De temps à autre, l’éditeur offre aux joueurs PS5 et PS4 la possibilité de découvrir gratuitement l’une des fonctionnalités de base du PS Plus, et surtout sans aucune condition. C’est Noël avant l’heure, puisque l’offre est de retour, mais attention elle ne durera pas longtemps.

Le multi du PS Plus gratuit ce weekend

Du 6 décembre à minuit au 7 décembre 2025 à 23h59, Sony permet donc à l’ensemble des joueurs PS5 comme PS4 de profiter d’une partie de son service, le PlayStation Plus. Pas besoin de sortir la carte bancaire : durant ce week-end, tous les joueurs pourront profiter du multijoueur en ligne et rejoindre leurs amis pour des sessions compétitives ou coopératives. L’activation de l’offre se fait automatiquement pour ceux sans abonnement actif, sans aucune manipulation nécessaire. Seule condition pour en profiter : avoir un compte PSN et une connexion Internet, ça coule de source. Attention, cependant, cette offre ne donne pas accès aux jeux gratuits mensuels du PS Plus, mais seulement aux fonctionnalités en ligne pour les jeux payants nécessitant un abonnement.

Ce weekend gratuit du PS Plus sera donc l’occasion rêvée de s’essayer au multijoueur de titres comme EA FC 26, Arc Raiders, Battlefield 6 ou encore Call of Duty Black Ops 7, si votre abonnement a expiré depuis leur achat. Et pour être clair, les jeux free-to-play ne sont pas concernés par cette offre, puisque d’ordinaire, ils ne nécessitent pas d’abonnement pour le multijoueur en ligne. Pour les autres, un passage par la caisse s’impose pour profiter des fonctionnalités coop ou compétitives.

Où acheter son abonnement moins cher ?

Malheureusement, l’offre du Black Friday ayant expirée, il faudra payer le PS Plus plein pot. Mais en attendant, vous avez tout le weekend pour en profiter. On rappelle par ailleurs que Sony a également débuté son calendrier de l’avent qui vous permet de récupérer tous les jours un avatar gratuit ou tout autre cadeau. A l’heure actuelle, la seule façon de payer son abonnement moins cher est de passer par des sites offrant des réductions sur les cartes PSN. Voici les meilleures offres à ce jour :

Source : PlayStation