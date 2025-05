Le PS Plus ne manque pas de belles nouveautés et se met de plus en plus à accueillir dans son catalogue de jeux à la demande des titres day one à leur sortie, à l'instar Xbox Game Pass. Dernièrement, c'était le cas pour Lost Records. Le mois prochain, ce sera au tour d'une production d'un tout autre genre. Mais certains chanceux pourraient avoir l'occasion de le tester avec un peu d'avance. On vous donne la marche à suivre !

Un jeu à découvrir avant son arrivée dans le PS Plus

Début mai, tous les abonnés au PS Plus ont pu récupérer les nouveaux « jeux gratuits ». Celles et ceux qui ont souscrit à un abonnement Extra ou Premium ont, de leur côté, accès à un catalogue à la demande qui accueille chaque mois des nouveautés. À la fin du mois, il y aura donc du ménage, avec une tonne de sorties, pour faire de la place à d'autres productions. D'autant plus qu'en juin, nous aurons droit à un titre day one.

Il s'agit de FBC Firebreak, le multijoueur coopératif se déroulant dans l'univers de Control. Le studio Remedy Entertainment est toujours aux commandes. Dans ce nouveau jeu, vous participerez par équipes de trois au nettoyage de zones diverses. Préparez-vous à affronter tout un bestiaire paranormal qui vous donnera du fil à retordre. L'expérience doit débarquer dans le PS Plus Extra et le Xbox Game Pass le 17 juin 2025.

En prévision de cette sortie, Remedy a décidé de vous donner l'occasion de jouer en avance grâce à une beta technique fermée . Elle se déroulera du 15 mai, à partir de 15h en France, jusqu'au 19 mai, 22h59. Cette session est accessible aux joueuses et joueurs PS5, Xbox Series X|S et l'Epic Games Store. Pour tenter d'y participer, c'est très simple : faites une demande de code via le formulaire dédié. Ainsi, vous serez également tenu au courant des actualités de FBC Firebreak d'ici sa sortie sur PC et consoles, y compris dans le PS Plus et le Game Pass. Le nombre de places est limité, alors ne tardez pas.