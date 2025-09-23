À peine arrivé dans le PS Plus Extra, une nouvelle qui ne va pas faire que des heureux frappe l'un des nouveaux jeux à la demande du mois de septembre.

Le PS Plus Extra est LE service de jeux à la demande de PlayStation. Avec son large catalogue mis à jour chaque mois, il permet de profiter de titres accessibles d'un clic dans le cadre de votre abonnement. Parmi les derniers arrivés dans l'offre, on en compte un paru en 2025. Ce fut une agréable surprise, puisqu'il est encore rare que des productions aussi récentes soient mises à disposition. Cependant, nous avons déjà une mauvaise nouvelle à son sujet...

Le temps est compté pour ce jeu du PS Plus Extra

Pour le mois de septembre, les abonnés au PS Plus Extra et Premium, qui ont tous accès au catalogue à la demande, n'ont pas été hyper enthousiastes face à la proposition. Plus que cela, beaucoup ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Pour autant, il y avait tout de même une belle annonce dans le lot !

En effet, le PS Plus Extra a accueilli ce mois-ci un titre récent, à savoir WWE 2K25 ! Sortie en mars dernier, la dernière itération de catch éditée par 2K cherche à atteindre un public de plus en plus large. Après avoir rejoint le line-up de la Nintendo Switch 2 cet été, le jeu s'offre une belle vitrine en rejoignant ainsi le catalogue de Sony.

Pour autant, une mauvaise nouvelle attend déjà les joueuses et joueurs, y compris celles et ceux qui en profitent via le PS Plus Extra. En effet, 2K a déjà fixé la date de fin du support de son jeu de catch. Dès lors, il ne faut pas vous attendre à pouvoir profiter entièrement de WWE 2K25 sur le long terme. Ses serveurs en ligne fermeront officiellement le 14 mars 2027, deux ans exactement après son lancement.

Tout comme EA, 2K vient de dévoiler les prochaines mises à l'arrêt des serveurs de ses jeux de sport. Ainsi, vous savez qu'il ne vous reste plus qu'un an et demi pour poncer WWE 2K25. Notez d'ailleurs que si vous y jouez via le PS Plus Extra, il n'est pas impossible que le jeu quitte le catalogue avant cette date butoir. Dès lors, profitez-en en maximum pour débloquer tous les catcheurs et le contenu caché !