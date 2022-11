Chaque mois, les abonnés PS+ peuvent profiter de trois jeux gratuits, voire plus lors de cas exceptionnels. Cependant, celles et ceux qui optent pour les nouvelles formules disposent d’une flopée de jeux récents supplémentaires. Des ajouts qui s’accompagnent également de sorties, généralement annoncées en amont. Et parfois, il y a quelques surprises, comme c’est le cas pour le PS Plus Extra de novembre 2022.

Un jeu retiré du PS Plus Extra par surprise

Sans crier gare, Sony vient donc de retirer un jeu du PS Plus Extra. Ys VIII : Lacrimosa of DANA a été supprimé du catalogue discrètement. Le titre n’est désormais plus listé comme faisant partie du catalogue de cette formule d’abonnement, même sur le site officiel. Aucune annonce, aucune notification, le RPG peut désormais uniquement être acheté sur PS5 et PS4 pour 39,99€. Pourquoi un tel revirement ? Personne ne le sait, pas même le développeur. « Le fait que YS 8 n’apparaisse pas dans la catalogue PS Plus Extra n’était pas prévu. Nous sommes actuellement en train d’examiner la situation. Nous ne retirerions aucun de nos titres sur une quelconque plateforme sans communication au préalable », a expliqué NIS America auprès de Push Square.

Tout semble pointer vers une erreur du PS Store ou un simple bug. Quelques heures avant la prise de parole de l’éditeur, les joueurs pensaient que le jeu avait été retiré du PS Plus Extra suite à sa sortie sur PS5 le 18 novembre dernier. La date semble en tout cas coïncider et ce ne serait pas la première fois que Sony agirait de la sorte. En juin, la firme japonaise avait supprimé quatre jeux du catalogue sans prévenir suite au lancement des nouvelles formules en Europe. Il n’y a par conséquent plus qu’à attendre que l’enquête de NIS America nous livre une réponse. En attendant, les fans de licence peuvent toujours se tourner vers Ys 9 : Monstrum Nox qui lui n’a pas été supprimé du PS Plus Extra.

