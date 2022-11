Il aura fallu attendre quelques jours, mais l’enquête de NIS America a abouti au retour de Ys 8 : Lacrimosa of DANA dans le catalogue du PS Plus Extra.

Pendant que les promos du Black Friday permettent d’acheter le PS Plus à prix réduit, Sony corrige un bug qui a quelque peu fait parler de lui. Il y a quelques jours, un action-RPG apprécié des amateurs du genre disparaissait du catalogue sans crier gare. Les développeurs eux-mêmes n’avaient pas été avertis de ce départ et n’en connaissaient pas les raisons.

YS8 de retour dans le PS Plus Extra

Ys VIII : Lacrimosa of DANA est de retour au catalogue du PS Plus Extra. Le weekend dernier, le jeu de NIS America avait discrètement été supprimé du catalogue sans que l’on ne sache pourquoi. Il était alors impossible de jouer à l’action-RPG grâce à son abonnement, le PS Store demandant systématiquement de débourser 39,99€ pour l’acheter. L’éditeur avait rapidement pris la parole pour rassurer les joueurs : ce n’était pas une volonté de leur part. Ni de celle de Sony visiblement. Si beaucoup pensaient que c’était dû à l’arrivée du jeu sur PS5 pendant la même période que sa disparition, il n'en est rien.

NIS America a confirmé qu’il s’agissait en réalité de soucis internes au PS Store, désormais corrigés. « Le jeu a été restauré et il est de nouveau disponible dans le PS Plus », a expliqué l’éditeur à Push Square. Les amateurs de RPG peuvent donc se (re)plonger dedans, même si le mois de novembre regorge déjà de grosses pépites en la matière. Entre Skyrim et l’intégrale de Kingdom Hearts, le menu est déjà bien appétissant. Pour rappel, vous pouvez actuellement profiter du PS Plus Extra pour 67,50€ au lieu de 99,99€ (soit moins 32,5%) en passant par le bon plan Amazon.