Les abonnés PS Plus Extra auront finalement le droit à un jeu en moins pour janvier 2023. Et pas des moindres car c'est un excellent titre qui a conquis les joueurs et la critique en 2019.

Les jeux PS Plus Extra et Premium de janvier 2023 ont été annoncés fraîchement annoncés. Au programme, trois classiques de l’ère PS1 et 11 titres modernes au catalogue. Encore une fois, Sony a frappé fort avec des licences fortes comme Devil May Cry, Life is Strange ou Just Cause, sans oublier d’ajouter des productions indépendantes appréciées. Sauf que quelques heures après la grande annonce, l’éditeur rétropédale : il y aura un jeu en moins.

Un jeu en moins pour le PS Plus Extra de janvier 2023

Petit cafouillage pour le PS Plus Extra. Hier après-midi, Sony a révélé les 10 jeux qui viendront gonfler un catalogue qui commence déjà à devenir bien riche. Le mois de janvier sera donc marqué par l’arrivée de Life is Strange et son spin-off Before The Storm, Just Cause 4, Back 4 Blood ou encore Devil May Cry 5. Côté indépendant, les joueurs étaient ravis de pouvoir découvrir Sayonara Wild Hearts, titre d’Annapurna Games qui a fait sensation en 2019. Malheureusement, le jeu ne sera finalement pas disponible dans le cadre du PS Plus Extra de janvier 2023.

L’éditeur japonais a finalement annoncé que Sayonara Wild Hearts ne fera pas partie des jeux PS Plus Extra de ce mois-ci. Il n’y aura donc que 10 ajouts en janvier 2023, dont voici la liste :

Back 4 Blood | PS4, PS5

Dragon Ball FighterZ | PS4

Devil May Cry 5: Special Edition | PS5

Life is Strange: Before the Storm | PS4

Life is Strange | PS4

Jett: The Far Shore | PS4, PS5

Just Cause 4: Reloaded | PS4, PS5

Just Cause 4 | PS4

Omno | PS4

Erica | PS4

Pour rappel, Sayonara Wild Hearts est un jeu d'arcade onirique où se mêlent motos, skates, battles de danse, lasers, épées et cœurs brisés. Bien plus qu’un jeu de rythme, le titre avait séduit dans nos colonnes pour son mélange des genres, son expérience aussi courte qu'intense et ses phases de gameplay réussies. Ça fait un très bon jeu en moins pour les abonnés au PS Plus Extra, mais le mois de janvier restera tout de même très généreux.