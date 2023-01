Avis à celles et ceux qui aiment se perdre sur le PS Plus Extra pour découvrir de nouveaux. 10 nouvelles sorties ont été confirmées pour janvier 2023.

Le nouveau PS Plus continue de faire ses preuves. En plus des jeux gratuits mensuels rendus disponibles pour l’ensemble des abonnés, celles et ceux qui ont opté pour l’une des deux nouvelles formules peuvent profiter d’une poignée de jeux supplémentaires. Si le PlayStation Plus Premium peine encore à convaincre faute de délivrer pleinement l’offre promise, le PS Plus Extra frappe souvent très fort avec ses nouveaux ajouts. Des nouveautés qui s'accompagnent également de sorties et on connaît d’ores et déjà celles de janvier 2023.

Les sorties PS Plus Extra de janvier 2023

Quelques mois après son lancement, le PS Plus Extra continue de convaincre les joueurs. Mensuellement la nouvelle formule d’abonnement régale ses abonnés avec des ajouts conséquents. Entre l’intégrale de Kingdom Hearts, Skyrim, les Far Cry ou encore la franchise Yakuza, il y en a pour tous les goûts. A l’instar de son rival, le Xbox Game Pass, chaque mois une poignée de jeux quitte également le service. En janvier 2023, ce sont pas moins de 10 jeux qui sortiront. Voici tous les jeux qui quitteront le PS Plus Extra dès le 17 janvier 2023 :

Seasons After Fall

Bound by Flame

Shiness: The Lightning Kingdom

Masters of Anima

The Council

The Last Tinker: City of Colors

Electronic Super Joy

Leo's Fortune

Enigmatis: The Ghosts of Maple Creek

Space Hulk: Tactics

Dans le lot, on retrouve des jeux très appréciés par leurs communautés respectives. Il vous reste donc quelques jours pour essayer Enigmatis The Ghosts of Maple Creek, Leo’s Fortune, Electronic Super Joy ou encore Masters of Anima. Encore une fois, pas de départ du côté du PS Plus Premium, ce qui est peu étonnant vu le manque de classiques sujet de grosses critiques. Les nouveaux jeux à rejoindre le catalogue seront quant à eux annoncés d’ici le 15 janvier 2023.