Un titre culte dans le PS Plus Extra. Ce mercredi 24 septembre 2025 s'est finalement tenue la conférence PS5 du State of Play. PlayStation a étalé ses nouveautés à venir sur PS5. Plus encore, nous avons eu droit, avec un peu d'avance, à l'annonce des prochains jeux qui rejoindront son fameux service en octobre. Nous y retrouverons de très grosses prises, mais aussi une énorme exclusivité qui est, quant à elle, disponible dès maintenant.

Un jeu incontournable dans le PS Plus Extra et Premium

Si ce nouveau gros jeu rejoint aujourd'hui le catalogue du PS Plus Extra, également accessible aux abonnés Premium, ce n'est pas un hasard. De fait, nous sommes le 26 septembre, soit le The Last of Us Day. Depuis 2013, Naughty Dog a érigé cette date en journée communautaire, rebondissant symboliquement sur celle où la pandémie de Cordyceps a éclaté dans le lore de sa licence post-apocalyptique. À cette occasion, PlayStation gâte les fans en rendant enfin disponible le GOTY de 2020 dans son abonnement.

À découvrir via le PS Plus Extra, le récit de The Last of Us 2 nous entraîne 4 ans après les événements du dernier opus. Ellie et Joel sont désormais installés à Jackson où ils tentent de se reconstruire et de s'intégrer à cette communauté qui les a accueillis. Seulement, le poids d'un lourd secret pèse entre eux, tandis qu'un événement funeste vient soudainement bouleverser la ville. Un voyage s'impose alors pour obtenir réparation, au risque de se perdre soi-même.

L'avantage de cette nouvelle entrée dans le PS Plus Extra / Premium est qu'elle donne accès aux deux versions du jeu. Ainsi, vous pouvez profiter de l'originale sur PlayStation 4. Si vous jouez sur PS5, optez The Last of Us 2 Remastered. Optimisée pour la console dernière génération de Sony, cette version inclut en plus trois nombreux modes supplémentaires : « No Return », un mode roguelike accès sur la survie avec de nombreux personnages jouables ; « Lost Levels », qui permet de parcourir des niveaux coupés du jeu ; « Guitare libre », pour profiter simplement de la guitare interactive du titre. À vous maintenant de découvrir ce sequel tiré d'une des licences les plus cultes du monde vidéoludique.