Depuis quelques jours, l’ensemble des membres du PS Plus peuvent récupérer les quatre jeux offerts, à savoir Sniper Elite Resistance, MLB The Show 26, le jeu de plateforme coop Wobbly Life et le JRPG à l’ancienne Chained Echoes. Mais les abonnés au PS Plus Extra et Premium les plus assidus savaient pertinemment que Sony ne pouvait pas s’empêcher de dévoiler une partie de ses plans pour les prochains mois lors du State of Play de septembre 2026.

Les jeux PS Plus Extra confirmés en 2026

Lors du précédent State of Play, Sony avait notamment confirmé l’arrivée de RuneScape: Dragonwilds pour ce mois-ci. Une première pour l’écosystème PlayStation, privé jusqu’alors de cette licence. Ce sont ainsi 4 nouveaux jeux qui rejoindront le catalogue au fil des prochains mois, dont un seul est confirmé pour les membres du PS Plus Extra. Mycopunk sera donc disponible dès sa sortie sur PS5 dans le catalogue. Ce FPS coopératif réunissant jusqu’à quatre joueurs s’est surtout démarqué pour son système de personnalisation particulièrement poussé où l’arsenal peut être bricolé grâce à une grille d’améliorations façon Tétris. Un titre sympathique, qui sera donc à découvrir avec le PS Plus Extra en octobre 2026.

Mycopunk (octobre 2026 ) : FPS coopératif avec une personnalisation poussée.

Les nouveaux jeux confirmés pour le PlayStation Plus Premium

L’information avait fuité un peu en amont du State of Play de septembre 2026, c’est confirmé. Dino Crisis 2 rejoindra bien le catalogue du PS Plus Premium au cours de l’année, sans date précise. Il sera accompagné de deux autres classiques, dont l’épisode qui a lancé la licence Ratchet & Clank. Voici le programme pour le reste de l’année sur le PS Plus Premium :

Dino Crisis , (2000, PS1) : suite du jeu adoré qui délaisse le survival horreur et les munitions au compte-gouttes pour une direction davantage orientée vers l’action.

: suite du jeu adoré qui délaisse le survival horreur et les munitions au compte-gouttes pour une direction davantage orientée vers l’action. Mega Man X: Command Mission (2004, PS2) : spin-off RPG de la célèbre licence reposant sur des combats en équipe de trois, avec des attaques spéciales inédites, les Hyper Modes.

: spin-off RPG de la célèbre licence reposant sur des combats en équipe de trois, avec des attaques spéciales inédites, les Hyper Modes. Ratchet & Clank 1 (2002, PS2) : le premier épisode de la saga emblématique d’Insomniac Games arrive dans le PS Plus Premium. L’occasion parfaite pour revivre la rencontre entre le lombax mécano et un petit robot défectueux qui traverseront la galaxie ensemble.

Source : Sony