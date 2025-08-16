Alors que les abonnés au PS Plus Extra et Premium pourront découvrir une dizaine de nouveaux jeux dès la semaine prochaine, on connaîtrait déjà une grande partie des jeux qui quitteront le service le mois prochain.
Après un mois de juillet d'anthologie pour les 15 ans du PS Plus, Sony frappe encore un grand coup en août. Les jeux qui rejoindront le catalogue en août 2025 ont officiellement été dévoilés, et la sélection est plus que solide. Avec Marvel’s Spider-Man, Mortal Kombat 1, l’excellent tactical-RPG Unicorn Overlord ou encore la sortie day one Sword of the Sea par les créateurs de Journey…il y aura de quoi faire. Comme toujours, ces nouvelles arrivées s’accompagneront de départs. Sony les communique toujours suffisamment à l’avance afin de laisser le temps aux abonnés de terminer ou d’essayer les jeux qu’ils n’auraient pas encore faits. En revanche, les yeux de lynx de la Toile permettent de se préparer plus d’un mois en avance. Il se pourrait donc que l’on connaisse déjà une grande partie de la liste des sorties du PS Plus Extra et Premium de septembre 2025.
Les jeux qui pourraient quitter le PS Plus Extra en septembre 2025
À peine le temps de se remettre de l'annonce des jeux du PlayStation Plus Extra d’août 2025, qu’on regarde déjà vers l’avenir. Comme tous les mois, il est en effet fort probable que nous connaissions déjà les noms de la plupart des titres qui quitteront le catalogue en septembre. S'il n'y a rien d’officiel pour l’instant, cela s’appuie sur le schéma des contrats négociés entre Sony et ses partenaires. Grâce à lui, il est possible de deviner à l'avance les jeux qui devraient être supprimés du PS Plus Extra et Premium en septembre 2025. La méthode n’est certes pas infaillible, mais elle est redoutable d’efficacité. Mois après mois, les abonnés ont pu se préparer pour platiner ou faire les jeux qui traînaient dans leur backlog avant qu’il ne soit trop tard.
Voici donc la liste des jeux qui pourraient quitter le PS Plus Extra et Premium à compter du 23 septembre aux alentours de 11h. On précise encore une fois que tous ne seront pas forcément retirés du catalogue pour autant, mais il y a une forte probabilité qu’ils le soient.
Les sorties probables du PlayStation Plus Extra de septembre 2025
- Ben 10
- Call of the Sea
- Chernobylite
- Contra: Rogue Corps
- Doom I + Doom II Enhanced
- Dragon's Crown
- Far Cry 5
- Mister Mosquito
- Night in the Woods
- Odin Sphere
- Paw Patrol: Adventure City Calls
- Pistol Whip
- Road 96
- Secret Agent Clank
- SkyGunner
- Space Engineers
- Tails Noir
- The Plucky Squire
- This War of Mine
- Under the Waves
- West of Dead
- Wild Card Football
Les sorties confirmées du PS Plus Extra d'août 2025
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Star Wars Jedi: Survivor
- Wild Hearts
- UFC 5
- TopSpin 2K25
- Ride 5
- Sword Art Online: Last Recollection
- SAO: Alycization Lycoris
- Sword Art Online: Fatal Bullet
- SAO Hollow Realization
- Sword Art Online: Lost Song
- Naruto To Boruto: Shinobi Striker
- Bugsnax
- Vacation Simulator