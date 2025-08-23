Les plateformes de jeux à la demande, comme le PS Plus Extra, ont cet avantage de faire profiter d'un tas de titres facilement. Mais, à un moment, il faut leur dire au revoir.

C'est devenu une habitude. Chaque mois, de nouveaux jeux intègrent le PS Plus Extra/Premium. Mais, en contrepartie, il faut s'attendre à en voire d'autre quitter le catalogue à la demande. C'est difficile, on le sait bien. Pour faire de la place aux nouveautés, plusieurs titres ont quitté le service en août et ce sera également le cas en septembre prochain. D'ailleurs, nous savons enfin lesquels ce seront !

Quels jeux quittent le PS Plus Extra en septembre ?

Les premières pistes des départs du PS Plus Extra pour la mi-septembre ont commencé à se dessiner dès la semaine dernière. Cette fois, la liste semble se confirmer grâce aux indications repérées sur le PS Store asiatique et japonais plus spécialement. Ainsi, nous apprenons qu'il faudra dire au revoir à plusieurs vraies pépites indé : Night in the Woods, The Plucky Squire et le frenchy Road 96.

Vous pourrez aussi faire une croix sur l'action-RPG Dragon's Crown Pro. Dans le même genre, ne comptez pas non plus revoir le remake Odin Sphere Leifthrasir après la mi-septembre, ni le metroidvania FIST: Forged In Shadow Torch. Toujours pour les amateurs de jeux d'action, le shooter Pistol Whip va aussi quitter le PS Plus le mois prochain. Enfin, pour compléter cet octuor, c'est UFC 5 qui s'en ira, une triste nouvelle pour les amateurs de jeu de catch.







Combien de temps pour les terminer ou les platiner ?

Vous avez tout de même de la chance pour cette nouvelle fournée ! En effet, la plupart des jeux qui vont quitter le PS Plus en septembre prochain se terminent en moins d'une dizaine d'heures. C'est notamment le cas pour les indés mentionnés. Cependant, si vous avez plus d'ambition, les excellents Dragon's Crown Pro et Odin Sphere sont de plus gros morceaux, surtout si vous voulez les platiner.

Jeux Temps estimé pour les terminer Temps estimé pour la platine Dragon’s Crown Pro Entre 15 et 20 heures Environ 75 heures FIST: Forged In Shadow Torch Entre 15 et 18 heures 20 heures Night in the Woods 9 à 12 heures 24 heures Odin Sphere: Leifthrasir 30 heures Environ 43 heures Pistol Whip 2 heures 7 heures Road 96 Entre 7 et 8 heures 9 à 10 heures The Plucky Squire 9 heures 10 heures UFC 5 9 à 11 heures 19 heures