Pas de State of Play à l’horizon, contrairement à ce que les rumeurs laissaient entendre, mais Sony a tout de même respecté son calendrier à la lettre en dévoilant l’ensemble des nouveautés du PS Plus Extra et Premium d’avril 2026. Une sélection marquée par le retour de la licence Horizon Zero Dawn dans le service, avec le remaster du premier épisode, mais aussi un nombre de jeux ajoutés en baisse. Des nouvelles arrivées qui s’accompagnent, comme toujours, de départs, généralement annoncés en amont afin de laisser aux abonnés le temps de terminer, ou de découvrir, les jeux qu’ils souhaitent platiner, ou qu’ils n’auraient pas encore faits. En revanche, les détectives d’Internet permettent de les anticiper. Il se pourrait donc qu’une grande partie des sorties du PS Plus Extra et Premium de mai 2026 soit déjà connue.

Les sorties du catalogue potentielles de mai 2026

Si vous lisez régulièrement nos colonnes, alors vous connaissez le schéma. Afin de proposer de nouveaux jeux dans son service, Sony négocie tous les mois des contrats avec les plus grands, et plus modestes, acteurs de l’industrie, qui sont généralement effectifs six mois ou un an, parfois deux. En suivant cette routine, il est alors possible de prédire avec un peu d’avance les noms des jeux qui quitteront les catalogues du PS Plus Extra et Premium. Ce n’est en aucun cas une garantie, mais il y a une très forte probabilité que les titres listés ci-dessous disparaissent du service le mois prochain. Cela permet aux abonnés les plus curieux, et, surtout, aux chasseurs de trophées d’anticiper au mieux leur backlog en donnant la priorité aux jeux qui les appellent le plus. D’autant que le mois de mai est réputé pour être un vrai carnage de ce côté, avec plus de sorties au catalogue qu’à l’accoutumée. Maintenant que les explications d’usage sont faites, voici la liste des jeux qui pourraient quitter le PS Plus Extra et Premium en mai 2026 :

Battle Engine Aquila (Premium)

FNAF Help Wanted

Battlefield V

Cat Quest 1

Cat Quest 2

Crime Boss Rockay City

Gloomhaven Mercenaries

Granblue Fantasy Versus

GTA 5

Humankind

Insurgency Sandstorm

Moto Gp 25

Pacific Drive

Red Dead Redemption 1

Sand Land

Soul Hackers 2

Stalker Trilogy

Still Wakes The Deep

Story Of Seasons

Thank Goodness You Are Here

Tomb Raider Anniversary

Les sorties PS Plus Extra confirmées d'avril 2026