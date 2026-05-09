Depuis quelques jours, tous les abonnés au service ont pu récupérer les trois jeux gratuits offerts avec tout abonnement au PS Plus. En tête d’affiche de cette sélection de mai 2026, EA FC 26, qui débarque comme un grand échauffement avant la Coupe du monde, accompagné de deux très bons souls-like : Wuchang: Fallen Feathers et Nine Sols. Du côté des membres du PS Plus Extra et Premium, une nouvelle salve de jeux viendra garnir le catalogue dans les prochaines semaines. Une routine bien rodée, avec de nouvelles arrivées d’un côté, une vague de départs de l’autre, systématiquement annoncée en avance pour laisser aux joueurs le temps de lancer ou terminer ceux qui dormaient dans leur backlog. En revanche, avec un peu de logique, il se pourrait que l’on connaisse déjà une grande partie de la liste des sorties du PS Plus Extra et Premium de juin 2026.

Les sorties du catalogue potentielles de juin 2026

Si vous nous lisez régulièrement, alors vous connaissez la méthode. PlayStation négocie chaque mois des contrats avec les éditeurs ou développeurs indépendants afin de proposer leurs jeux dans son catalogue. Ces derniers sont généralement effectifs pendant six mois, un an, voire, parfois deux. En suivant ce schéma, il est alors possible de deviner à l’avance les noms des jeux qui quitteront les catalogues du PS Plus Extra et Premium dans les mois à venir. Rappelons, comme à chaque fois, que cela signifie seulement que les jeux de la liste ci-dessous ont de fortes chances de quitter le service. Une liste qui permet avant tout aux abonnés et aux chasseurs de trophées d’organiser leur backlog ou de finir de platiner les jeux avant leur départ. Voici donc, sans plus attendre, tous les jeux qui pourraient sortir du PS Plus Extra et Premium en juin 2026 :

Anno 1800

Assassin's Creed Mirage

Battlefield 2042

Cat Quest 3

Crusader Kings 3

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes

Endless Dungeon

Far Cry 4

FBC: Firebreak

Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2

Granblue Fantasy: Relink

LEGO Horizon adventures

LEGO The Hobbit

LEGO The Incredibles

PAW Patrol World

PAW Patrol: Grand Prix

Planet Coaster 2

Police Simulator: Patrol Officers

theHunter: Call of the Wild

Train Sim World 5

We Love Katamari Reroll + Royal Reverie

Wo Long: Fallen Dynasty

Les sorties PS Plus Extra confirmées de mai 2026

Les jeux qui figureront parmi les malheureux sortants feront leurs adieux au PS Plus Extra et Premium à partir du 16 juin 2026. En attendant une confirmation officielle, rappelons la liste des sorties confirmées pour le mois en cours :