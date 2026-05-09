Les prochains jeux du PS Plus Extra et Premium seront prochainement annoncés. Mais avant de découvrir les futurs ajouts du service, voici tous les jeux qui pourraient quitter le service en juin 2026.
Depuis quelques jours, tous les abonnés au service ont pu récupérer les trois jeux gratuits offerts avec tout abonnement au PS Plus. En tête d’affiche de cette sélection de mai 2026, EA FC 26, qui débarque comme un grand échauffement avant la Coupe du monde, accompagné de deux très bons souls-like : Wuchang: Fallen Feathers et Nine Sols. Du côté des membres du PS Plus Extra et Premium, une nouvelle salve de jeux viendra garnir le catalogue dans les prochaines semaines. Une routine bien rodée, avec de nouvelles arrivées d’un côté, une vague de départs de l’autre, systématiquement annoncée en avance pour laisser aux joueurs le temps de lancer ou terminer ceux qui dormaient dans leur backlog. En revanche, avec un peu de logique, il se pourrait que l’on connaisse déjà une grande partie de la liste des sorties du PS Plus Extra et Premium de juin 2026.
Les sorties du catalogue potentielles de juin 2026
Si vous nous lisez régulièrement, alors vous connaissez la méthode. PlayStation négocie chaque mois des contrats avec les éditeurs ou développeurs indépendants afin de proposer leurs jeux dans son catalogue. Ces derniers sont généralement effectifs pendant six mois, un an, voire, parfois deux. En suivant ce schéma, il est alors possible de deviner à l’avance les noms des jeux qui quitteront les catalogues du PS Plus Extra et Premium dans les mois à venir. Rappelons, comme à chaque fois, que cela signifie seulement que les jeux de la liste ci-dessous ont de fortes chances de quitter le service. Une liste qui permet avant tout aux abonnés et aux chasseurs de trophées d’organiser leur backlog ou de finir de platiner les jeux avant leur départ. Voici donc, sans plus attendre, tous les jeux qui pourraient sortir du PS Plus Extra et Premium en juin 2026 :
- Anno 1800
- Assassin's Creed Mirage
- Battlefield 2042
- Cat Quest 3
- Crusader Kings 3
- Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes
- Endless Dungeon
- Far Cry 4
- FBC: Firebreak
- Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2
- Granblue Fantasy: Relink
- LEGO Horizon adventures
- LEGO The Hobbit
- LEGO The Incredibles
- PAW Patrol World
- PAW Patrol: Grand Prix
- Planet Coaster 2
- Police Simulator: Patrol Officers
- theHunter: Call of the Wild
- Train Sim World 5
- We Love Katamari Reroll + Royal Reverie
- Wo Long: Fallen Dynasty
Les sorties PS Plus Extra confirmées de mai 2026
Les jeux qui figureront parmi les malheureux sortants feront leurs adieux au PS Plus Extra et Premium à partir du 16 juin 2026. En attendant une confirmation officielle, rappelons la liste des sorties confirmées pour le mois en cours :
- Control Ultimate Edition
- Mortal Shell + Mortal Shell Enhanced Edition
- MotoGP 25
- Sand Land
- Soul Hackers 2
- The Dark Pictures Anthology: Little Hope
- The Dark Pictures Anthology: Man of Medan