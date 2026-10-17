Alors que les jeux du PS Plus Extra et Premium d’octobre 2026 ont fraîchement été annoncés, place aux jeux qui pourraient quitter le service en décembre 2026, oui déjà.
Toujours fidèle au poste, même quand sa communauté lui voue un véritable désamour à cause de l’abandon des disques, PlayStation a annoncé les prochaines nouveautés du PS Plus Extra et Premium pour octobre 2026. Le line-up signera ainsi le retour d’Horizon Forbidden West dans le service, ainsi que l’arrivée de Mycopunk, le FPS coopératif de Devolver, le jour de sa sortie. Mais les chasseurs de trophées les plus pointilleux aiment généralement planifier leur backlog à l’avance afin d’organiser leurs sessions de chasse, surtout à l’approche de GTA 6. Bonne nouvelle pour eux, il se pourrait que l’on connaisse déjà une grande partie de la liste des sorties du PS Plus Extra et Premium de décembre 2026.
Les sorties du catalogue potentielles du PS Plus Extra de décembre 2026
Si vous lisez régulièrement nos colonnes, vous êtes déjà au fait de la méthode. Afin d’enrichir son catalogue, Sony négocie en effet des contrats avec les éditeurs qui durent soit six mois, un an, voire deux. En suivant ce schéma, il est ainsi possible de prédire quels jeux pourraient potentiellement quitter le PS Plus Extra et Premium en avance. Ce n’est en aucun cas une garantie, mais cela permet aux joueurs, et notamment aux chasseurs de trophées, d’organiser leur backlog en conséquence. Voici donc la liste des jeux qui pourraient sortir du PS Plus Extra et Premium en novembre 2026 :
- A Space for the Unbound
- Assassin's Creed Mirage
- Biped
- Black Desert
- Blades of Fire
- Cat Quest III
- Coffee Talk
- Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly
- Farming Simulator 25
- Final Fantasy XVI
- Gitaroo Man (Premium)
- Granblue Fantasy: Relink
- Kingdom Come: Deliverance
- LEGO Horizon Adventures
- Life Is Strange: Double Exposure
- PAW Patrol World
- PAW Patrol: Grand Prix
- PHOGS
- Planet Coaster 2
- Rabbids: Party of Legends
- Red Dead Redemption (PS5)
- Skate Story
- Sonic X Shadow Generations
- Wo Long: Fallen Dynasty
- WRC Generations
Les départs confirmés du PlayStation Plus Extra en octobre 2026
Et si vous étiez passé à côté de l’information, les sorties du PS Plus Extra et Premium d’octobre 2026 sont d’ores et déjà connues. Les jeux de la liste ci-dessous quittent donc officiellement le catalogue le 20 octobre 2026. Comme toujours, nous vous avons résumé le temps de jeu nécessaire pour les terminer ou les platiner :
- Death Squared (PS4) : 6h pour finir l'histoire, environ 10h pour le platiner.
- Gloomhaven (PS5, PS4) : plus de 100h pour terminer l'histoire, plus de 150h pour décrocher le trophée Platine.
- Harvest Moon: Light of Hope (PS4) : une vingtaine d'heures pour l'histoire, une centaine d'heures pour le platiner.
- Jurassic World Evolution 2 (PS5, PS4) : 6h environ pour la campagne, 70h au minimum pour avoir le Platine.
- Lake (PS5, PS4) : 6h environ pour le finir, 8h au maximum pour le platiner.
- Rogue Lords (PS4) : 25h pour le terminer, le double pour décrocher le Platine.
- Silent Hill 2 (PS5) : 15h environ pour finir l'histoire, 25h minimum pour avoir la trophée Platine avant son départ du PS Plus Extra.
- Yakuza: Like a Dragon (PS5, PS4) : 45h environ pour terminer l'histoire, 90h grand minimum pour le platiner.