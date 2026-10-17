Toujours fidèle au poste, même quand sa communauté lui voue un véritable désamour à cause de l’abandon des disques, PlayStation a annoncé les prochaines nouveautés du PS Plus Extra et Premium pour octobre 2026. Le line-up signera ainsi le retour d’Horizon Forbidden West dans le service, ainsi que l’arrivée de Mycopunk, le FPS coopératif de Devolver, le jour de sa sortie. Mais les chasseurs de trophées les plus pointilleux aiment généralement planifier leur backlog à l’avance afin d’organiser leurs sessions de chasse, surtout à l’approche de GTA 6. Bonne nouvelle pour eux, il se pourrait que l’on connaisse déjà une grande partie de la liste des sorties du PS Plus Extra et Premium de décembre 2026.

Les sorties du catalogue potentielles du PS Plus Extra de décembre 2026

Si vous lisez régulièrement nos colonnes, vous êtes déjà au fait de la méthode. Afin d’enrichir son catalogue, Sony négocie en effet des contrats avec les éditeurs qui durent soit six mois, un an, voire deux. En suivant ce schéma, il est ainsi possible de prédire quels jeux pourraient potentiellement quitter le PS Plus Extra et Premium en avance. Ce n’est en aucun cas une garantie, mais cela permet aux joueurs, et notamment aux chasseurs de trophées, d’organiser leur backlog en conséquence. Voici donc la liste des jeux qui pourraient sortir du PS Plus Extra et Premium en novembre 2026 :

A Space for the Unbound

Assassin's Creed Mirage

Biped

Black Desert

Blades of Fire

Cat Quest III

Coffee Talk

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly

Farming Simulator 25

Final Fantasy XVI

Gitaroo Man (Premium)

Granblue Fantasy: Relink

Kingdom Come: Deliverance

LEGO Horizon Adventures

Life Is Strange: Double Exposure

PAW Patrol World

PAW Patrol: Grand Prix

PHOGS

Planet Coaster 2

Rabbids: Party of Legends

Red Dead Redemption (PS5)

Skate Story

Sonic X Shadow Generations

Wo Long: Fallen Dynasty

WRC Generations

Red Dead Rempdeiton pourrait quitter le PS Plus Extra ©Rockstar

Les départs confirmés du PlayStation Plus Extra en octobre 2026

Et si vous étiez passé à côté de l’information, les sorties du PS Plus Extra et Premium d’octobre 2026 sont d’ores et déjà connues. Les jeux de la liste ci-dessous quittent donc officiellement le catalogue le 20 octobre 2026. Comme toujours, nous vous avons résumé le temps de jeu nécessaire pour les terminer ou les platiner :